엔비디아를 33년간 이끌어 온 젠슨 황이 11월 12일 사퇴를 발표한 지 11일 만인 23일 다시 돌아왔다. 혼외관계와 기업 윤리 논란에서 시작된 그의 퇴장은 중국으로의 첨단 반도체 우회 수출 의혹과 국가안보 문제로 비화했다. 불과 며칠 전까지 복귀 가능성을 일축했던 이사회는 미국 정부 고위 당국자들의 의견을 청취한 뒤 만장일치로 그를 복직시켰다. 트럼프 대통령은 자신의 개입을 공개적으로 인정했고, 엔비디아 주가는 하루 만에 31% 넘게 폭등했다.

그러나 이번 사건에서 주목해야 할 것은 창업자의 극적인 귀환도, 월가의 환호도 아니다. 그가 돌아온 기업이 더 이상 그가 떠났던 기업과 같지 않다는 사실이다. 엔비디아에는 국가안보와 수출통제를 감독하는 별도의 이사회 위원회가 설치됐고, 최고준법책임자(COO가 아닌 CCO) 신설 절차도 시작됐다. 독립적인 내부 조사와 정부 차원의 조사 역시 계속된다.

왕은 돌아왔으나 왕국의 통치 규칙은 달라졌다.

이번 11일간의 드라마는 개인의 일탈이나 권력투쟁을 넘어, 미국이 시장 중심의 자유주의 국가에서 전략기술에 대한 통제를 강화하는 ‘기술안보국가(Techno-Security State)’로 변모하는 과정에서 나타난 하나의 징후이다.

음모론은 사건을 연결하지만 구조를 설명하지 못한다

젠슨 황의 사퇴 이후 소셜미디어에서는 흥미로운 퍼즐 맞추기가 벌어졌다. 민주당의 중간선거 승리로 트럼프의 정치적 입지가 약화하자, 월가와 연방준비제도(FRB)를 등에 업은 스콧 베선트 재무장관이 사실상 실권을 장악했고, 젠슨 황과 AMD의 리사 수로 대표되는 중국계 기술 경영자들의 숙청에 나섰다는 서사다. 여기에 머스크와 베선트의 갈등, 포트녹스의 금괴, 가상화폐 폭락, 엡스타인 파일과 이란 전쟁까지 하나의 거대한 각본으로 엮인다.

그러나 사실의 나열이 곧 인과관계의 증명은 아니다. 개별 사건이 사실이라고 해서 그것을 잇는 연결선까지 사실이 되는 것은 아니다.

베선트가 기술기업에 대한 강력한 조사와 경영진 교체를 요구했다는 보도가 있었지만, 트럼프는 반대로 황의 복귀를 지지했다. 실리콘밸리의 기업인과 투자자들 역시 그의 복귀를 요구했다. 결국 이사회는 기존 결정을 뒤집었다. 이를 단일한 세력이 기획한 중국계 인사의 숙청으로 설명하기에는 현실의 권력관계가 훨씬 복잡하다.

음모론의 가장 큰 문제는 그것이 사실과 다를 수 있다는 데만 있지 않다. 모든 사건을 특정 세력의 의도로 환원하는 순간, 서로 다른 이해와 권력이 충돌하며 만들어내는 구조적 변화가 시야에서 사라진다는 데 있다.

이번 사건에서 읽어야 할 것은 각본을 쓴 배후의 인물이 아니라, 서로 다른 결말을 만들어낸 힘들의 관계다.

갈라진 미국: 국가, 시장과 안보의 충돌

평시라면 최고경영자의 혼외관계는 개인 윤리와 기업 지배구조의 문제였을 것이다. 그러나 젠슨 황의 경우는 달랐다. 그가 세계 인공지능 산업의 핵심 인프라를 공급하는 기업의 수장이었고, 사생활 논란이 중국으로의 첨단 반도체 우회 수출 의혹과 맞물렸기 때문이다. 관련 인물에 대한 간첩 의혹은 아직 입증되지 않았지만, 의혹 자체가 기업의 경영권을 뒤흔드는 정치적 변수로 작용했다.

반도체가 전략물자가 되는 순간, 반도체 기업의 경영자는 단순한 경제인이 아니라 국가안보의 행위자가 된다.

그러나 미국이라는 국가도 단일한 의지로 움직이지 않는다. 백악관은 미국 기업의 경쟁력과 금융시장의 안정을 고려하고, 의회와 안보 관료들은 전략기술의 유출 가능성을 경계한다. 미 재무부와 상무부의 정책적 이해가 언제나 일치하는 것도 아니다. 여기에 기업과 투자자, 기술 전문가들의 이해가 중첩된다.

워싱턴은 중국의 기술적 부상을 막으려 하지만, 실리콘밸리는 중국이라는 거대한 시장을 포기하기 어렵다. 미국의 기술패권은 글로벌 시장을 통해 축적되었지만, 미국의 안보전략은 이제 그 시장을 분절시키려 한다.

트럼프의 젠슨 황 복귀 지원은 이러한 모순의 한 단면이다. 다만 트럼프의 개입을 시장의 자율성을 지켜낸 것으로 해석해서는 곤란하다. 국가안보를 이유로 기업 경영자의 퇴진을 압박하는 것만큼이나 대통령의 정치적 영향력을 통해 경영자의 복귀가 이루어지는 것 역시 기업 경영의 정치화이기 때문이다.

퇴장과 귀환은 서로 반대되는 사건처럼 보이지만, 두 사건은 역설적으로 같은 방향을 가리킨다. 기업의 운명을 결정하는 힘이 시장에서 정치로 이동하고 있다는 것이다.

반도체의 통제에서 연산력의 통제로

더욱 주목해야 할 것은 젠슨 황의 거취를 둘러싼 소란 속에서도 미국의 대중 기술통제는 완화되지 않았다는 사실이다.

미국의 기술통제는 이미 첨단 반도체와 제조장비의 수출 제한을 넘어 칩의 최종 사용처, 제3국을 통한 우회 거래, 소프트웨어와 펌웨어, 해외 데이터센터를 이용한 원격 연산력에까지 그 범위를 넓혀가고 있다.

중국 측 보도에 따르면 최근 미국 상무부의 규제 강화 역시 제3국을 통한 반도체 접근과 원격 연산 서비스의 차단에 초점을 맞추고 있다. 세부 규정의 적용 범위와 예외는 별도의 확인이 필요하지만, 정책이 지향하는 방향은 분명하다.

과거의 수출통제가 무엇을 국경 밖으로 내보낼 것인가의 문제였다면, 이제는 누가 어디에서 얼마만큼의 연산력을 사용할 수 있는가의 문제로 바뀌고 있다.

이는 상품의 이동을 통제하는 차원을 넘어 기술적 역량의 형성 자체를 통제하려는 시도다. 인공지능 시대의 패권경쟁이 반도체의 생산과 소유에 관한 경쟁에서 연산력에 대한 접근권을 둘러싼 경쟁으로 진화하고 있는 것이다. ‘상호의존의 무기화’가 금융과 정보 네트워크를 넘어 인공지능의 핵심 인프라로 확장되고 있다. 글로벌 기술 네트워크의 중심에 있는 국가는 그 연결망을 활용해 경쟁국의 접근을 차단할 수 있다.

문제는 이러한 통제가 강화될수록 경쟁국 역시 그 연결망에서 벗어나려 한다는 점이다. 상호의존을 무기로 사용하는 순간, 상대는 상호의존에서 탈출할 이유를 얻는다.

기술안보국가의 등장과 기업의 변신

냉전 이후 세계화의 시대에 초국적 기업은 국경을 넘어 생산과 투자, 인재와 기술을 자유롭게 배치함으로써 성장했다. 국가는 기업이 세계시장에서 경쟁하도록 지원했고, 기업의 성공은 국가의 경제적 번영으로 이어졌다.

그러나 미중 전략경쟁이 심화되면서 양자의 관계가 달라지고 있다. 국가는 기업의 경쟁력을 필요로 하면서도 기업이 어디에 투자하고, 누구에게 제품을 판매하며, 어떤 기술을 공유할 것인지까지 안보의 이름으로 규율하려 한다. 이른바 ‘기술안보국가’의 등장이다.

기술안보국가가 시장을 폐기하는 것은 아니다. 오히려 시장의 역동성과 기업의 혁신능력을 적극적으로 활용한다. 다만 그 활동의 방향과 범위를 국가의 전략적 목적 아래 재편한다.

기업은 이윤을 창출해야 하지만 국가안보의 경계를 넘어서는 안 된다. 혁신은 장려되지만 혁신의 성과를 누구와 공유할 것인지는 정치적 판단에 종속된다.

엔비디아 이사회에 국가안보·수출통제위원회가 설치됐다는 것은 이러한 변화가 기업 외부의 규제를 넘어 기업 내부의 지배구조로 침투하고 있음을 상징적으로 보여준다.

국가안보가 기업의 일상적 의사결정에 내재화되는 것이다. 엔비디아는 이제 단순한 반도체 설계기업을 넘어 미국의 전략적 이해와 긴밀하게 결합된 인공지능 인프라 기업으로 변모하고 있다.

젠슨 황의 복귀는 이러한 흐름의 역전이 아니다. 오히려 새로운 규칙 아래에서 이루어진 권력의 재조정에 가깝다.

중국의 역설: 봉쇄가 자립을 재촉한다

중국은 이번 사태를 미국 기술산업의 정치화라는 관점에서 바라보고 있다. 중국 측 논객들은 젠슨 황을 워싱턴 내부의 권력투쟁과 대중 기술견제가 빚어낸 정치적 희생양으로 해석한다. 물론 이러한 해석 역시 중국의 전략적 이해를 반영한다. 미국의 수출통제 정책에 대한 비판이 개별 기업의 규정 위반 여부를 판단하는 문제까지 대체해서는 안 된다.

그러나 중국이 이번 사건에서 얻을 전략적 교훈은 분명해 보인다. 미국과의 기술협력이 개별 기업이나 경영자의 의지에 의해 안정적으로 유지될 수 없다는 것이다.

젠슨 황은 그동안 중국에 대한 과도한 반도체 수출통제가 오히려 미국의 장기적 기술경쟁력을 훼손할 수 있다고 경고해 왔다. 엔비디아의 중국 시장을 유지함으로써 중국의 개발자들을 미국의 기술 생태계 안에 머물게 하는 것이 더 효과적인 전략이라는 논리다.

반면 워싱턴의 강경파는 미국의 최첨단 연산력이 중국의 기술굴기를 가능하게 한다고 판단한다. 하나는 연결을 통한 영향력을, 다른 하나는 차단을 통한 우위를 추구한다.

그런데 차단은 단기적으로 중국의 기술 발전을 제약할 수 있지만, 장기적으로는 중국의 독자적인 기술 생태계 구축을 촉진할 수 있다. 화웨이의 어센드(Ascend), 중국산 AI 반도체, 독자적인 소프트웨어 환경과 알고리즘 혁신은 바로 그러한 구조적 압력 속에서 발전해 왔다.

중국의 기술자립이 당장 엔비디아의 성능과 생태계를 대체할 수 있다는 뜻은 아니다. 그러나 외부 의존의 위험이 커질수록 자립을 위한 정치적 의지와 자원 동원은 강화될 것이다. 미국이 중국의 기술적 부상을 막기 위해 높이는 장벽이 장기적으로 중국을 미국 기술 생태계 밖으로 밀어내는 촉매가 될 수 있다.

이것이 기술패권 경쟁의 역설이다. 패권을 지키기 위해 사용하는 수단이 패권의 기반을 잠식할 수도 있는 것이다.

기술의 안보화에서 정체성의 안보화로

이번 사건이 던지는 또 하나의 질문은 기술과 자본을 넘어 인간에 관한 것이다.

젠슨 황과 리사 수는 모두 타이완에서 태어나 미국에서 세계적인 기업인으로 성장했다. 그들의 성공은 미국이 세계 각지의 인재를 받아들여 혁신의 동력으로 전환해 온 개방적 시스템의 산물이다.

그런데 기술이 안보화되면 기술을 다루는 사람 역시 안보의 대상이 될 위험이 있다. 개인의 구체적인 행위가 아니라 출신 지역과 민족적 배경, 학문적 교류와 인적 네트워크가 잠재적 위험의 지표로 간주되기 시작하는 것이다.

미국은 이미 2018년 도입한 ‘차이나 이니셔티브(China Initiative)’를 통해 이러한 문제를 경험했다. 중국의 산업스파이 활동을 막겠다는 취지에서 출발했지만, 중국계 연구자들에 대한 과도한 수사와 차별 논란으로 이어졌고 결국 2022년 프로그램이 종료됐다.

물론 실제 기술 유출과 불법 행위에 대한 수사는 필요하다. 그러나 안보의 기준은 입증 가능한 행위여야지 개인의 정체성이어서는 안 된다. 미국의 기술패권을 가능하게 했던 것은 자본과 기술만이 아니다. 세계의 인재들이 자신의 출신과 관계없이 능력을 발휘할 수 있다는 믿음이었다. 미국이 기술패권을 지키기 위해 그 믿음을 훼손한다면, 반도체 몇 세대의 기술 격차를 유지하는 것보다 훨씬 소중한 자산을 잃을 수도 있다.

기술을 지키기 위한 안보가 기술을 만들어내는 인간의 자유를 위축시키는 순간, 안보는 스스로의 기반을 흔들게 된다.

한국은 두 개의 기술질서 사이에서 무엇을 할 것인가

한국에 이번 사태는 태평양 건너편에서 벌어진 기업 스캔들이 아니다.

삼성전자와 SK하이닉스는 미국 주도의 인공지능 반도체 생태계에 깊숙이 편입되어 있으면서도 중국에 생산기지와 시장을 두고 있다. 미국의 기술통제 강화와 중국의 기술자립 가속화는 한국 반도체 산업을 양쪽에서 압박하는 구조적 요인이다.

첫째, 한국의 대미 경제외교는 백악관 중심의 정상외교를 넘어 의회와 안보 관료조직, 산업계까지 포괄하는 다층적 외교로 발전해야 한다. 대통령과의 친분이나 정치적 거래가 일시적 예외를 만들어낼 수는 있지만, 제도화된 규칙까지 바꾸기는 어렵다.

둘째, 수출통제와 컴플라이언스는 더 이상 기업 법무팀만의 업무가 아니다. 공급망의 최종 사용처와 기술 이전 경로를 설명할 수 있는 능력은 기업의 시장 접근권을 결정하는 전략적 자산이다. 정부 역시 이를 개별 기업의 부담으로만 남겨두지 말고 국가 차원의 대응체계를 구축해야 한다.

셋째, 중국의 기술자립을 단순히 한국 반도체 산업에 대한 위협으로만 바라봐서는 안 된다. 중국의 산업구조 변화와 국산화 수준을 면밀히 분석하고, 기술적 우위를 유지할 영역과 협력을 지속할 영역을 구분하는 정교한 산업전략이 필요하다.

넷째, 한국은 기술안보에 대한 국제적 규범 형성에 보다 적극적으로 참여해야 한다. 정당한 안보 목적의 규제와 과도한 경제적 강압을 구분하고, 수출통제의 투명성과 예측 가능성을 높이는 데 중견국 간 협력을 활용해야 한다.

한국의 목표는 미중 사이에서 기계적인 등거리를 유지하는 것이 아니다. 우리의 기술적 역량과 산업적 이해에 기초하여 선택의 공간을 최대한 넓히는 것이다. 외교적 자율성은 어느 한쪽을 선택하지 않는 데서 나오는 것이 아니라, 어느 한쪽에 의해 선택을 강요당하지 않을 역량에서 나온다.

퍼즐을 맞추기보다 지도를 그려야 한다

젠슨 황은 돌아왔다. 그러나 그가 돌아온 세계는 이전의 세계가 아니다.

기술은 안보가 되었고, 시장은 지정학의 전장이 되었으며, 기업의 이사회는 국가전략이 작동하는 또 하나의 공간이 되고 있다. 기술과 자본의 흐름을 넘어 인간의 정체성까지 안보의 판단 대상이 될 위험에 놓여 있다.

그렇다고 글로벌 기술질서의 완전한 탈동조화가 이미 결정된 미래라고 단정할 수는 없다. 미중 양국의 깊은 기술적 상호의존과 경제적 비용은 여전히 전면적 단절을 제약한다. 앞으로 전개될 경쟁은 연결과 단절, 시장과 안보 사이에서 새로운 경계선을 설정하는 장기적 투쟁에 가까울 것이다.

이번 사건은 음모론이 말하듯 소수의 권력자가 세계를 완벽하게 설계하고 있음을 보여주지 않는다. 오히려 그 누구도 완전히 통제하지 못하는 구조적 변화 속에서 국가와 기업, 시장과 개인이 각자의 생존방식을 모색하고 있음을 보여준다.

모든 것이 누군가의 각본이라면 우리가 할 수 있는 일은 많지 않다. 그러나 그것이 구조적 변화라면 우리는 그 방향을 읽고, 역량을 키우며, 대응의 공간을 만들어낼 수 있다.

젠슨 황의 11일간의 퇴장과 귀환이 남긴 가장 중요한 메시지는 사람은 돌아와도 규칙은 돌아오지 않을 수 있다는 것이다. 불안의 시대일수록 사람들은 모든 것을 설명해 주는 하나의 이야기에 매혹된다. 그러나 국가의 미래를 결정하는 것은 그럴듯한 이야기가 아니라 현실의 구조를 읽어내는 힘이다.

퍼즐을 맞추기보다 지도를 그려야 한다. 그것이 기술안보국가의 시대를 살아가는 한국의 지적 책무이자 전략적 과제다.