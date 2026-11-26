도널드 트럼프 미국 대통령이 주가와 국가안보를 맞바꿨다는 비판에도 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀에 개입했지만 주가 상승세가 하루 만에 꺾였다. 황 CEO가 다음 달 미 의회 공개 청문회를 앞둔 가운데 투자자들이 위험에 더 주목하기 시작했다는 평가다.

CEO의 부재로 기업 자체가 흔들리며 엔비디아의 지배구조가 도마에 올랐지만 황 CEO는 이를 개선할 의지가 없음을 시사했다. 트럼프 대통령의 이번 개입이 행정부 조사를 벼르고 있는 민주당에 정치적 선물을 안겼다는 평가도 나온다.

24일(이하 현지시간) 미 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전날보다 9.67달러(5.86%) 급락한 주당 155.38달러에 거래를 마쳤다. 전날 30% 이상 급등 뒤 하루 만에 상승분을 일부 반납한 것이다. 엔비디아 주식은 젠슨 황의 중국 간첩 연루 의혹이 불거지기 전인 이달 초엔 주당 200달러 수준에 거래됐고 최근 1년 최고가는 주당 243달러 수준이다.

<로이터> 통신은 투자자들이 다시 황 CEO의 복귀 관련 정치·지배구조 측면 위험에 다시 초점을 맞추기 시작했다고 분석했다. 텔로스웰스어드바이저스의 포트폴리오 운용 이사 댄 시한은 황의 복귀로 "엔비디아 지배구조에 대한 인식" 및 "정부가 향후 얼마나 관여할지"에 대한 의문이 제기됐다고 설명했다.

앤더슨 캐피털 매니지먼트 설립자 피터 앤더슨은 "이제 상황이 점차 진정되기 시작하면서 사람들은 (엔비디아) 결정에 대해 더 비판적 시각을 취하고 있다. 이사회는 그들이 내린 결정으로 인해 엄청난 윤리적·법적 위험에 처하게 됐다"며 다음 달 3일로 예정된 황 CEO의 상원 공개 청문회는 "회사에 엄청난 위험"을 야기하게 될 거라고 우려했다.

<파이낸셜타임스>(FT)를 보면 존스트레이딩의 마이크 오루크도 "미국 대통령이 엔비디아 이사회를 압박해 황을 최고경영자로 복직시킬 때 이는 미 금융 체계 신뢰성을 훼손한다"며 시장이 이를 긍정적으로 받아들이지 않고 있다고 지적했다.

전날 반짝 상승했던 미 증시도 다시 하락세로 돌아섰다. 24일 스탠다드앤푸어스(S&P)500지수는 전 거래일보다 36.08(0.5%) 하락한 7201.09, 나스닥지수는 356.02(1.48%) 하락한 23733.54에 거래를 마쳤다. 두 지수 모두 투자자들의 인공지능(AI) 산업에 대한 의구심을 해소하지 못한 채 지난달부터 하락세를 면치 못하고 있다. 지난 19일 상장한 앤트로픽 주가도 이날 5.74달러(6.54%) 하락해 81.9달러에 거래를 마쳐, 4거래일 만에 공모가인 주당 83달러를 하회했다.

<파이낸셜타임스>를 보면 임파워 최고투자전략가 마르타 노턴은 "스페이스엑스(X)가 기업공개(IPO)를 했던 6월과는 완전히 다른 세상"이라며 "인공지능은 수많은 위험에 직면해 있다"고 설명했다. 엔비디아 문제 외에도 민주당의 중간선거 압승 뒤 인공지능 규제 강화 우려, 최근 미국에서 줄줄이 발생한 시스템 오류 등에 투자 심리가 비관론으로 기울고 있다는 것이다.

트럼프는 법무부가 확인했다는데…법무장관은 황 조사 여부 답변 회피

황 CEO의 해임과 복귀를 둘러싼 이사회의 말 뒤집기 및 트럼프 대통령 개입, 황 CEO의 대체자 부재 등으로 인해 권한이 집중된 유명무실한 엔비디아 지배구조가 도마에 올랐다. 그러나 황 CEO는 이를 개편할 생각이 없음을 시사했다.

<뉴욕타임스>(NYT)를 보면 24일 황 CEO는 복귀 뒤 첫 직원 회의에서 불륜을 다시 인정하며 "끔찍한 실수를 저질렀다"고 직원들에게 사과했다. 그는 그러나 "승계 계획을 믿지 않는다"고 재차 강조하며 60명 임원에 직접 보고를 받는 현행 중앙집중식 지배구조 유지를 옹호했다. <파이낸셜타임스>는 현장에 있던 소식통들을 인용해 황 CEO가 이 문제에 단호한 어조를 보였다고 덧붙였다.

최고경영자를 대체할 후임자, 체계가 없는 상태에서 황 CEO 문제가 터지자 엔비디아 자체가 흔들리며 지배구조 문제가 표면으로 올라온 상황이다. 뚜렷한 후임자가 없는 현 구조는 황 CEO 복귀의 주요 이유 중 하나가 돼 줬다.

황 CEO가 받고 있는 국가안보 위협 혐의 또한 풀린 게 없다. 그의 복귀에 영향력을 행사했다고 사실상 공개적으로 밝힌 트럼프 대통령은 23일 소셜미디어(SNS)를 통해 "미 법무장관이 그(젠슨 황)가 어떠한 불법행위에도 가담했다는 증거를 미 정부가 갖고 있지 않다고 확인했다"고 밝혔지만, 토드 블랜치 미 법무장관은 관련 대답을 회피했다.

미 CNN 방송을 보면 24일 블랜치 장관은 취재진에 젠슨 황에 대한 조사가 이뤄졌냐는 질문을 받고 "황 CEO가 조사를 받았다는 게 무슨 뜻인가? 무슨 이유로?"라며 모르쇠로 일관했다. 그는 "연방수사국(FBI) 등 법집행기관은 항상 여러 가지를 조사한다. 그게 반드시 형사 조사로 이어지는 것도, 기소로 이어지는 것도 아니다. 말 그대로 조사일 뿐"이라고 모호한 말만 반복했다.

CNN은 이날 마코 루비오 미 국무장관도 황 CEO 복귀에 대한 질문에 답하지 않았다고 덧붙였다. 지난 5월 방중 때 황의 중 간첩 연루 의혹을 루비오 장관이 트럼프 대통령에 보고했다는 보도가 나온 바 있다.

"자본주의 아닌 마오주의"…내달 3일 공개 청문회 분수령될 듯

황 CEO의 복귀가 트럼프 정부 부패에 대한 전면 조사를 예고한 민주당에 정치적 선물을 안겼다는 평가가 나오고 있다. 트럼프 대통령이 황 CEO의 중 간첩 연루 의혹을 알고도 묵인했다는 기존 혐의에 더해 그의 복귀 관련 민간 기업 결정에 개입한 것은 더 크고 직접적인 파장을 일으켰기 때문이다.

관련해 <워싱턴포스트>(WP)를 보면 예일대 경영대학원 교수 제프리 소넨펠드는 "그건 자본주의가 아니라 마오주의(중국 공산당 지도자 마오쩌둥의 혁명 사상)"라고 비판했다. 그는 복귀 뒤에도 황 CEO가 계속 질문과 조사를 받으며 "일할 시간이 없을 것"이라며 결국 이는 엔비디아 및 주주들에 더 큰 문제를 야기할 거라고 지적했다.

미 언론들은 트럼프 대통령 압력 속 엔비디아 이사회가 황 CEO를 복귀시킨 이유와 과정, 엔비디아 칩 중국 유출 가능성 및 중국 간첩 의심 여성과의 불륜 의혹이 풀리지 않은 상황에서 이사회가 왜 이런 결정을 내렸는지, 트럼프 대통령의 황 CEO 복귀 압력이 개인과 가족의 금전적 이익과 관련이 있는지, 트럼프 대통령이 황 CEO의 국가안보 위험을 부인한 근거는 무엇인지, 실제로 황 CEO가 국가안보 위협을 초래하지 않았는지 등 수많은 쟁점에 의원들의 관심이 몰리고 있다고 설명했다.

CNN은 "중간선거가 끝난지 불과 3주 만에 트럼프는 민주당에 매력적이고 즉각적인 조사 대상을 안겨줬다"고 평가했다.

젠슨 황 조사는 초당적 지지를 받고 있는 상황이다. <월스트리트저널>(WSJ)을 보면 존 케네디 공화당 상원의원은 "황 CEO가 야생의 삶을 살고 있다면 내 알 바 아니지만, 중국 간첩과 불륜을 저질렀다면 그건 내 관할"이라며 황 CEO가 청문회에서 솔직히 답하길 바라지만 묵비권을 행사할 걸로 예상한다고 말했다.

피트 리케츠 공화당 상원의원 또한 다음 주 청문회가 황에 대한 길고 철저한 의회 조사의 시작일 뿐이라며, 황 CEO가 다음 달 3일 청문회에 불참할 경우 소환장 발부를 지지할 거라고 밝혔다. 황 CEO는 다음 달 1일 하원 외교위원회 등 비공개 면담과 3일 상원 은행위원회 공개 청문회를 앞두고 있다.

트럼프 대통령은 황 CEO의 사면 가능성을 열어뒀다. 그는 24일 <뉴욕포스트> 인터뷰에서 사면 가능성 질문을 받고 "그건 언제나 가능한 선택지지만, 필요할 것 같진 않다"고 말했다. 트럼프 대통령은 "그가 그냥 진실을 말하길 바란다"며 "수정헌법 5조 권리(묵비권)를 행사할 필요는 없을 것"이라고 덧붙였다.