한국 경제가 기형적인 성장의 늪에 빠졌다. 세계에서 4번째로 수출 1조 달러 돌파(11월 19일)한 나라가 됐다. IMF는 올해 한국 경제성장률 전망치를 3.9%로 불과 한달 만에 갈아치웠다. IMF는 올해 명목 성장률이 22%를 기록할 것이라고 예측했다. 거시 지표만 보면 "단군 이래 최대 호황"이라는 말이 과언이 아니다.

하지만 그 이면에는 폭락하는 주식시장과 93주 연속 치솟는 서울 아파트값, 줄어드는 양질의 일자리라는 차가운 현실이 자리 잡고 있다. 화려한 성장의 과실이 내수와 서민 삶으로 흘러들어가지 못한 채 양극화의 골만 깊어지는 형국이다.

이상민 나라살림연구소 수석연구위원은 24일 <프레시안>과 인터뷰에서 현재의 경제 상황을 "고용이 줄어드는 하이퍼 울트라 초성장"이라고 규정했다.

많은 분이 반도체만 잘나가고 나머지는 다 안 좋다고 오해하시는데, 실제 지표를 보면 조선과 수출기업, 제조업 전반이 다 좋습니다. 중소기업 실적도 의외로 괜찮아요. 이처럼 제조업 전반이 이보다 더 좋을 수 없는데, 놀랍게도 제조업 일자리는 늘어나기는커녕 줄어들고 있습니다. 특히 청년들이 찾는 양질의 일자리가 더 빠르게 사라지고, 늘어나는 건 사회서비스 분야 정도뿐입니다. 수출과 제조업은 역대급인데 내수와 민간 소비만 꽁꽁 얼어붙은 거죠."

그는 이처럼 심각한 양극화를 해소할 열쇠가 이미 정부 손에 쥐어져 있다고 강조했다. 높은 경제성장률 덕분에 세수가 넉넉하게 걷히고 있기 때문이다. 그는 정부가 "반도체 같은 성장, 투자 쪽은 예산을 많이 늘리려고 하면서 정작 소외된 계층을 지원하는 데는 의지가 부족하다"고 비판했다.

"젠슨 황 한 명에 흔들리는 글로벌 공급망, 커지는 AI 버블 공포"

지난 6월 9000까지 올라갔던 코스피가 최근 이재명 대통령이 약속한 5000선도 무너지는 등 주가 폭락도 체감 경기를 안 좋게 만드는 원인 중 하나다. 최근 <월스트리트저널(WSJ)>은 미국 증시 급락을 2000년 '닷컴버블 붕괴'에 빗대고, 한국 반도체 증시를 콕 집어 "미니 버블이 터졌다"고 언급하기도 했다. 그러다보니 주가 하락이 데이터센터 투자 위축으로 이어지고, 납품업체와 대출 기관까지 연쇄 타격을 입는 이른바 ‘AI 순환 생태계’의 붕괴에 대한 공포가 커지고 있다.

이 수석연구위원은 시장이 느끼는 공포의 근원을 엔비디아와 젠슨 황 최고경영자(CEO) 1인에게 과도하게 집중된 구조에서 찾았다.

시장에서는 두려움이 굉장히 크죠. 그 두려움이 어디서 시작됐는지를 보면 사실 더 두렵거든요. 엔비디아는 GPU를 만들어 데이터센터에 팔아야 하고, 다른 기업들은 수십조, 수백조 원어치 GPU를 사야 합니다. 그런데 그 살 돈과 대출까지 엔비디아가 해주고, 데이터센터의 수요마저 엔비디아가 만들어주는 순환 생태계가 돌아가고 있습니다. 이 결단력의 핵심이 젠슨 황이고, 삼성전자와 SK하이닉스도 여기에 HBM을 공급하며 깊숙이 엮여 있죠."

그는 이 거대한 순환 고리가 언제까지 유지될지는 누구도 장담할 수 없다고 진단했다. '불륜 스캔들'로 물러났던 젠슨 황이 지난 23일 엔비디아 이사회를 통해 다시 CEO로 복귀하면서 당일 엔비디아 주가가 30% 넘게 급등하면서 온기를 되찾는듯 했지만 하루 만인 엔비디아의 주가와 나스닥 모두 하락했다. 미국 시장이 '기침'을 하면 '폐렴'에 걸리는 한국 주식시장은 25일 오전 5% 이상 빠지면서 다시 4000선으로 회귀했다.

ⓒ프레시안 (이명선)

서울 집값 93주 연속 상승…주택도시기금, '서민' 대신 '상류층' 향하나

증시 급락과 고용 한파 속에서 서울 아파트값은 93주 연속 상승하며 또다시 '부동산 불패' 심리를 자극하고 있다. 반면 연소득 4000만 원 이하 서민을 위한 주택도시기금 정책대출 비중은 4년 만에 반토막이 나면서 주거 양극화 논란이 거세다.

이 연구위원은 주택도시기금의 본래 목적부터 명확히 해야 한다고 지적했다. 국민들이 내는 청약저축과 주택 매입 시 의무적으로 사들이는 저리 국공채로 조성된 기금은 본래 ‘주택 공급’을 위해 쓰여야 한다는 것이다.

지난 정부 때는 주택 공급은 하지 않고 기금을 수요 대출(구입·전세자금 대출)로 너무 많이 돌렸습니다. 공급은 늘리지 않은 채 빚내서 집을 사고 전세를 얻으라고 돈을 풀었으니 기금 본연의 목적이 훼손된 거죠. 지금 수요 대출을 줄이고 공급 쪽으로 방향을 튼 것은 중장기적으로 바람직한 정상화 과정입니다. 다만 시장에 충격을 주지 않도록 급격한 경착륙이 아니라 점진적인 연착륙을 해야 합니다."

문제는 내년도 기금 지출에서 늘어난 '주택 공급'의 대상이다. 현재 주택도시기금의 임대주택 공급은 서민과 중산층을 주 대상으로 한다. 하지만 내년도 예산안에서는 중위소득 150%를 초과하는 계층을 위한 임대주택 사업이 대폭 증액됐다.

중위소득의 한가운데가 100%인데, 150%를 초과하는 대상은 서민, 중산층이라기보다 상류층에 가깝습니다. 임대주택은 서민과 중산층의 주거 안정을 위해 공급해야 하는 건데, 왜 상류층을 위한 공급을 대폭 늘렸을까요. 서민 주거 안정보다는 당장의 집값 하락을 유도하려는 목적이 더 크다고 해석할 수밖에 없습니다. 공급을 늘린 방향은 옳지만, 정책의 핵심 포커스는 철저히 서민과 중산층에 맞춰져야 합니다."

정부는 서민용 임대주택 공급을 대폭 늘리지 못하는 이유로 '기금 고갈'을 내세운다. 하지만 이 연구위원은 이를 전형적인 '엄살'이자 정보 비공개에 기댄 행정 편의주의라고 강하게 비판했다.

당시 기금 측은 여유자금이 22조 원밖에 안 남았다고 했는데, 실제 결산서를 열어보니 여유자금이 40조 원 가까이 되는 것으로 나왔습니다. 1~2조 원 오차는 날 수 있어도 10조 원 이상 차이가 난 겁니다. 그래서 다시 물었습니다. 빌려준 전세대출 융자금이 내년, 내후년에 얼마나 회수되는지 알려달라고요. 그 회수금만 정확히 알면 서민 임대주택을 얼마나 더 지을 수 있는지 계산이 나오니까요. 그런데 '모르겠다'며 정보 공개를 제대로 하지 않고 있습니다."

이 인터뷰는 영상으로도 볼 수 있다.