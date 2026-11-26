한국 경제가 기형적인 성장의 늪에 빠졌다. 세계에서 4번째로 수출 1조 달러 돌파(11월 19일)한 나라가 됐다. IMF는 올해 한국 경제성장률 전망치를 3.9%로 불과 한달 만에 갈아치웠다. IMF는 올해 명목 성장률이 22%를 기록할 것이라고 예측했다. 거시 지표만 보면 "단군 이래 최대 호황"이라는 말이 과언이 아니다.
하지만 그 이면에는 폭락하는 주식시장과 93주 연속 치솟는 서울 아파트값, 줄어드는 양질의 일자리라는 차가운 현실이 자리 잡고 있다. 화려한 성장의 과실이 내수와 서민 삶으로 흘러들어가지 못한 채 양극화의 골만 깊어지는 형국이다.
이상민 나라살림연구소 수석연구위원은 24일 <프레시안>과 인터뷰에서 현재의 경제 상황을 "고용이 줄어드는 하이퍼 울트라 초성장"이라고 규정했다.
그는 이처럼 심각한 양극화를 해소할 열쇠가 이미 정부 손에 쥐어져 있다고 강조했다. 높은 경제성장률 덕분에 세수가 넉넉하게 걷히고 있기 때문이다. 그는 정부가 "반도체 같은 성장, 투자 쪽은 예산을 많이 늘리려고 하면서 정작 소외된 계층을 지원하는 데는 의지가 부족하다"고 비판했다.
지난 6월 9000까지 올라갔던 코스피가 최근 이재명 대통령이 약속한 5000선도 무너지는 등 주가 폭락도 체감 경기를 안 좋게 만드는 원인 중 하나다. 최근 <월스트리트저널(WSJ)>은 미국 증시 급락을 2000년 '닷컴버블 붕괴'에 빗대고, 한국 반도체 증시를 콕 집어 "미니 버블이 터졌다"고 언급하기도 했다. 그러다보니 주가 하락이 데이터센터 투자 위축으로 이어지고, 납품업체와 대출 기관까지 연쇄 타격을 입는 이른바 ‘AI 순환 생태계’의 붕괴에 대한 공포가 커지고 있다.
이 수석연구위원은 시장이 느끼는 공포의 근원을 엔비디아와 젠슨 황 최고경영자(CEO) 1인에게 과도하게 집중된 구조에서 찾았다.
그는 이 거대한 순환 고리가 언제까지 유지될지는 누구도 장담할 수 없다고 진단했다. '불륜 스캔들'로 물러났던 젠슨 황이 지난 23일 엔비디아 이사회를 통해 다시 CEO로 복귀하면서 당일 엔비디아 주가가 30% 넘게 급등하면서 온기를 되찾는듯 했지만 하루 만인 엔비디아의 주가와 나스닥 모두 하락했다. 미국 시장이 '기침'을 하면 '폐렴'에 걸리는 한국 주식시장은 25일 오전 5% 이상 빠지면서 다시 4000선으로 회귀했다.
증시 급락과 고용 한파 속에서 서울 아파트값은 93주 연속 상승하며 또다시 '부동산 불패' 심리를 자극하고 있다. 반면 연소득 4000만 원 이하 서민을 위한 주택도시기금 정책대출 비중은 4년 만에 반토막이 나면서 주거 양극화 논란이 거세다.
이 연구위원은 주택도시기금의 본래 목적부터 명확히 해야 한다고 지적했다. 국민들이 내는 청약저축과 주택 매입 시 의무적으로 사들이는 저리 국공채로 조성된 기금은 본래 ‘주택 공급’을 위해 쓰여야 한다는 것이다.
문제는 내년도 기금 지출에서 늘어난 '주택 공급'의 대상이다. 현재 주택도시기금의 임대주택 공급은 서민과 중산층을 주 대상으로 한다. 하지만 내년도 예산안에서는 중위소득 150%를 초과하는 계층을 위한 임대주택 사업이 대폭 증액됐다.
정부는 서민용 임대주택 공급을 대폭 늘리지 못하는 이유로 '기금 고갈'을 내세운다. 하지만 이 연구위원은 이를 전형적인 '엄살'이자 정보 비공개에 기댄 행정 편의주의라고 강하게 비판했다.
이 인터뷰는 영상으로도 볼 수 있다.
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