▲대구 동구가 24일 구청 현관 앞 광장에서 ‘함께 잇는 혁신, 동구 미래 릴레이’를 시작하고 있다ⓒ대구동구

대구 동구가 지역의 미래 성장동력 확보와 골목상권 활성화라는 두 가지 과제를 동시에 겨냥하고 나섰다.

정부의 2차 공공기관 이전을 앞두고는 주민과 경제계가 함께하는 유치 응원 릴레이를 시작하고, 지역 음식점을 전국에 알리기 위한 SNS 소비인증 이벤트도 펼친다. 공공기관은 대구혁신도시로 끌어오고, 방문객은 동구의 맛집으로 불러들이겠다는 전략이다.

동구청은 24일 구청 현관 앞 광장에서 ‘함께 잇는 혁신, 동구 미래 릴레이’를 시작했다. 이날 우성진 동구청장과 간부·직원들은 응원 현수막과 피켓을 들고 2차 공공기관의 대구혁신도시 유치를 위한 의지를 다졌다.

이번 릴레이는 정부의 2차 공공기관 이전계획 발표를 앞두고 대구혁신도시의 입지 경쟁력을 알리고 지역사회 유치 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.

구청에서 시작된 응원은 지역 곳곳으로 번지고 있다. 주민단체들은 지역 축제와 각종 행사 현장에서 유치 응원에 동참하고 있으며, 각 동 주민과 지역단체들도 주요 네거리와 생활권 곳곳에 응원 현수막을 내걸었다. 동구경영인협의회 등 지역 경제계도 힘을 보태며 민관이 함께하는 유치 분위기를 만들어가고 있다.

동구는 여기에 대구혁신도시 1차 이전 공공기관 11곳의 참여도 이끌어낼 계획이다. 이는 각 기관이 현수막과 피켓을 들고 촬영한 응원 모습을 구 공식 홍보 채널을 통해 소개해 지역 내부의 열기를 대외적으로 확산한다는 구상이다.

동구가 내세우는 유치 경쟁력은 이미 구축된 공공·의료·연구 인프라로서, 대구혁신도시에는 1차 이전 공공기관 11곳과 의료R&D지구, 첨단의료복합단지가 모여 있어 새로 이전하는 기관이 기존 공공기관은 물론 지역 기업·연구기관과 협력사업을 추진하기에 유리하다.

특히 동대구역과 대구국제공항을 통한 광역 교통망, 주거·교육·의료 등 생활 기반도 갖춰 기관 운영과 직원·가족의 정착을 함께 뒷받침할 수 있다는 점을 강조하고 있다.

▲대구동구 ‘동구 지정음식점 홍보 누리소통망(SNS) 소비인증 이벤트’ 안내문ⓒ대구동구

(수정)공공기관 유치가 동구의 미래 성장 기반을 다지는 일이라면, 지역 맛집 홍보는 당장 지역 상권에 활력을 불어넣기 위한 움직임이다.

동구는 다음달 6일까지 ‘동구 지정음식점 홍보 누리소통망(SNS) 소비인증 이벤트’를 진행한다. 이는 주민뿐 아니라 전국 누구나 참여할 수 있는 행사로, 동구 지정음식점에서 5천 원 이상 식사한 뒤 영수증 리뷰를 남기면 지역 맛집의 인기 메뉴를 담은 밀키트를 받을 기회가 주어진다.

참여 방법은 간단하다. 동구 지정음식점 이용 후 네이버 마이플레이스에 영수증 리뷰를 등록하거나, 인스타그램에 음식 사진과 함께 ‘#업소명 #대구동구지정음식점 #동구맛집맛있어’ 해시태그를 달아 게시하면 되며, 이후 이벤트 참여 플랫폼에서 해당 리뷰를 인증하면 신청이 완료된다.

참여 대상은 동구맛집과 예스키즈존, 식품안심업소 등 동구 지정음식점으로, 참여자 가운데 매주 화요일 50명씩, 총 100명을 추첨해 ‘동구 맛집 명성을 담은 밀키트’ 10선 중 한 가지를 경품으로 제공한다. 이는 직접 맛본 음식에 대한 소비자들의 리뷰가 온라인 홍보로 이어지고, 다시 지역 음식점 방문으로 연결되도록 하겠다는 취지다.

결국 두 사업의 방향은 하나로 맞닿아 있다.

대구혁신도시의 경쟁력을 앞세워 새로운 기관과 인구를 유치하고, 지역의 먹거리와 생활 콘텐츠를 알려 방문객과 소비를 늘리는 것이다. 공공기관 유치가 동구의 미래를 위한 투자라면, 맛집 홍보는 지역경제의 오늘을 살리는 전략인 셈이다.

우성진 동구청장은 “지역 행사와 일상 곳곳에서 유치에 힘을 보태 주신 주민과 지역 경제계에 감사드린다”며 “대구혁신도시의 산업·연구 기반과 정주 여건을 적극 알려 2차 공공기관 유치에 힘쓰겠다”고 말했다. 이어 “SNS 이벤트를 통해 동구의 다양한 지정음식점을 알리고 지역 먹거리의 우수성이 널리 알려져 지역경제 활성화로 이어지길 바란다”고 밝혔다.