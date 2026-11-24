iM뱅크(아이엠뱅크, 은행장 강정훈)는 은행 앱 하나로 iM증권 주식거래 제휴 서비스를 이용할 수 있는 상품인 ‘텐텐통장’이 고객선호와 더불어 꾸준히 판매 증가세를 보이고 있다고 24일 밝혔다.

시중은행 전환 후 고객들이 iM뱅크 앱으로 증권 앱 없이도 투자거래를 할 수 있는 기능을 넣어 출시한 ‘텐텐통장’은 iM증권과 협업한 상품으로 ‘우리 아이 10억 만들기’ 라는 콘셉트로 꾸준히 인기를 끌고 있다.

▲텐텐통장 이미지ⓒiM뱅크 제공

텐텐통장은 입출금이 자유로운 입출금통장으로 매일 최종 잔액이 100만 원 이상 300만 원 이하에 대해서는 연 0.7% 우대금리를 지급하고, 직전 달 통장에서 당행 또는 다른 금융사로 계좌 간 자동이체 출금 실적이 있을 경우에는 추가 연 0.3% 우대금리가 지급돼 최고 연 1.01%의 금리 혜택을 누릴 수 있다.

대부분의 입출금통장이 연 0.01% ~ 연 0.1% 금리인 점을 감안하면 100만 원당 1만 원의 이자가 생기는 셈인 것이다.

이러한 혜택에 힘입어 iM뱅크의 텐텐통장 상품은 2025년 8월말 잔액 대비 11월 중순 기준 계좌수는 약 3배, 잔액은 약 5.2배가 성장했다.

iM뱅크 관계자는 “iM뱅크 앱 내 투자라운지를 통해 별도 iM증권 앱 없이 계좌개설 후 국내외 우량주를 꾸준히 모을 수 있는 텐텐통장은 변동성이 커지고 있는 주식시장에서 안정적인 장기 투자를 목표로 한 상품”라고 설명하면서 “장기투자를 하나의 앱으로, 이에 이자까지 주는 입출금거래통장 거래와 병행이 가능한 것이 텐텐통장의 장점”이라고 덧붙였다.

이와 함께 iM증권에서는 ‘해외주식 모으기’ 서비스에 ‘국내주식 소수점 모으기’ 서비스 기능을 추가하고 프로세스 또한 개편해 고객들은 장기투자처의 다양성과 편의성을 동시에 누릴 수 있다.

특히 지난 9월말 창립 59주년을 기념해 ‘역텐급 경품’ 이벤트를 실시한 이후 가입좌수가 눈에 띄게 증가했다.

최초 계좌개설 고객에게는 커피와 도넛 등의 디저트 쿠폰을 100% 지급하는 것에 이어, 매주 추첨을 통해 갤럭시Z폴드8, 아이폰17pro, 애플워치 등의 풍성한 이벤트가 고객들의 관심을 끌었다는 분석이다.

특히 로블록스 기프트카드, 자녀 용돈 100만 원 개별 추첨 등의 추가 이벤트도 풍성하게 준비해 이벤트 조기 마감이 예상된다.

iM증권의 ‘10점 만점 투자루틴의 시작’ 이벤트는 텐텐통장과 연결된 증권계좌를 신규 개설 시 올리브영, 다이소, GS25, 배달의 민족 중 선택해 2만 원 상품권을 100% 지급한다.

또 국내 주식 모으기 3일이상 체결 + 누적 체결금액 30만 원 이상인 고객들에게는 추첨을 통해 국내 대표 우량주인 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 주식을 지급하고 있다.

이에 iM증권도 2025년 대비 텐텐통장 연계 증권계좌 개설 수가 전년도 1차 이벤트 대비 현재 6배로 성장하는 등 은행과의 시너지 성과가 눈에 띈다.

iM증권 관계자는 “기존 은행에 금융거래 혹은 투자거래를 하고 있던 고객들이 유입됨에 따라 시장에 있는 커머스나 타 업계에서 고객을 유치할 때보다 훨씬 진성 고객들을 확보 하고 있다”고 분석했다.

iM뱅크 관계자는 “여럿 금융사의 플랫폼이 하나로 합쳐진 플랫폼 형태인 ‘슈퍼 앱’이 아닌 상황에서도 고객들의 이용 편의성을 제고하는 한편, 재테크와 자녀 투자 등의 기능을 결합한 ‘텐텐통장’이 고객의 꾸준한 사랑을 받게 되었다”고 설명하면서 “iM뱅크는 향후에도 투자 뿐만 아니라 iM금융그룹이 가진 다양한 기능들을 조합해서 고객들을 위한 번들형 상품을 연구해 출시하겠다”는 뜻을 전했다.