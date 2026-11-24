▲대구 서구가 최근 구청 소회의실에서 ‘2026년 서구 전통名家 지정증 수여식’을 열고 지역의 전통 음식점 10곳에 지정증을 전달하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구서구

대구 서구가 오랜 세월 지역민의 입맛을 지켜온 전통 맛집을 발굴하는 한편, 인공지능(AI) 시대를 이끌 청년들의 미래 경쟁력 키우기에 나서 눈길을 끌고 있다.

한쪽에서는 수십 년 동안 한자리에서 맛과 정성을 지켜온 음식점의 가치를 재조명하고, 다른 한쪽에서는 급변하는 기술 환경 속에서 청년들이 자신만의 가능성을 찾도록 돕는 등 지역의 과거와 미래를 잇는 다양한 시도를 펼치고 있다.

대구 서구는 최근 구청 소회의실에서 ‘2026년 서구 전통名家 지정증 수여식’을 열고 지역의 전통 음식점 10곳에 지정증을 전달했다.

이번 사업은 오랜 세월 한결같은 맛과 정성으로 지역민의 사랑을 받아온 음식점을 발굴하고, 업소마다 간직한 역사와 음식문화의 가치를 널리 알리기 위해 마련됐다.

선정 대상은 업력 20년 이상 음식점으로, 1차 현장평가와 2차 전문가 심사를 거쳐 최종 10곳이 선정됐으며, 심사는 업소의 역사와 위생 상태, 음식의 맛과 상차림, 전통 보존 가치 등을 종합적으로 평가했다.

올해 서구 전통名家는 남경식당(비산7동), 대구뽈찜(원대동), 대동숯불갈비(비산7동), 신가낙지(비산5동), 옛날손칼국수(상리동), 원조서울아나고(비산2·3동), 제비원(원대동), 주식회사 손복자부산할매낙지(내당1동), 푸른회식당(내당2·3동), 할매빈대떡(비산4동)이 이름을 올렸으며, 서구는 선정 업소에 지정증과 공식 현판을 전달하고, 유튜브 홍보 영상 제작 등 온·오프라인 홍보를 지원할 계획이다.

이는 단순히 오래된 음식점을 소개하는 데 그치지 않고, 업소마다 쌓아온 세월과 음식에 담긴 이야기를 지역의 관광·문화 자산으로 키우겠다는 취지다.

수여식에서는 가게를 지켜온 업주들의 소회도 이어졌다. 특히 어머니의 뒤를 이어 음식점을 운영해 온 한 대표는 어머니에게도 이번 수여식이 뜻깊은 추억으로 남을 수 있도록 자리를 마련해 준 데 감사의 마음을 전해 오랜 세월 이어온 가업의 의미를 더했다.

▲대구 서구, '2026년 제2차 청년미래플랜 아카데미' 홍보 포스터ⓒ대구서구

이처럼 지역의 뿌리를 지키는 사업과 함께 서구는 청년들이 미래를 준비할 수 있는 기회 마련에도 힘을 쏟고 있다.

서구는 24일 오후 7시 서구청년센터 청년마당에서 허성범 크리에이터를 초청해 ‘2026년 제2차 청년미래플랜 아카데미’를 개최한다.

‘AI 시대, 나만의 무기를 찾아라!’를 주제로 열리는 이번 강연은 인공지능 기술이 빠르게 발전하는 시대에 청년들이 자신의 강점과 경쟁력을 발견하고, 이를 미래의 성장 동력으로 발전시킬 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

강연자로 나서는 허성범 크리에이터는 한국과학영재학교를 졸업하고 KAIST AI 대학원 석사과정에 재학 중이며, 구독자 37만 명의 유튜브 채널을 운영하고 넷플릭스 ‘더 인플루언서’에도 출연하는 등 학문과 콘텐츠 분야를 넘나들며 활동하고 있다.

강연에서는 AI 시대에 요구되는 개인의 역량과 차별화된 강점을 찾는 방법, 이를 자신만의 경쟁력으로 키워나가는 전략 등을 청년들의 눈높이에 맞춰 소개할 예정이다.

강연에 앞서 오후 5시 30분부터 6시 30분까지는 청년 정책 홍보부스와 함께 워리 스톤 만들기, 왁뿌볼·말랑이 체험, 도장 만들기 등 참여형 프로그램도 운영한다. 강연 후에는 허성범 크리에이터와의 사인회도 마련해 참석자들이 직접 소통할 수 있는 시간도 갖는다.

행사는 누구나 참여할 수 있으며, 19~39세 청년을 우선 접수한다. QR코드를 통한 사전 온라인 신청과 당일 현장 접수 모두 가능하다.

권오상 서구청장은 “동네에 오래된 맛집이 있다는 건 참으로 든든한 일”이라며 전통名家의 맛과 이야기를 더 많은 사람에게 알리겠다는 뜻을 밝혔다.

이어 청년미래플랜 아카데미와 관련해서는 “AI 기술 발전 속에서 청년들이 자신의 강점과 가능성을 발견하고 미래를 준비하는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 청년들의 관심과 수요를 반영한 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.

오랜 세월 지켜온 한 그릇의 음식에는 지역의 역사와 사람들의 삶이 담겨 있고, 청년들이 찾아가는 미래에는 지역의 새로운 성장 가능성이 담겨 있다. 서구가 전통의 가치를 보존하는 동시에 미래 세대의 도전을 지원하는 행보를 통해 지역에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을지 주목된다.