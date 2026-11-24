원주시 청년정책네트워크(위원장 박상열)는 20일 청년라운지 이스트에서 정책 발표회를 열고 지역 청년의 시각에서 발굴한 7개 정책 제안을 내놓았다.

이번 발표회에는 박상열 위원장을 비롯한 위원·간사·분과장 등이 참여했다.

▲원주시 청년정책네트워크 정책 발표회. ⓒ원주시

이날 제안된 7개 안건 가운데 우수 안건으로 꼽힌 3개 안건은 향후 열리는 성과보고회에서 최종 발표하기로 했다.

이날 행사에서는 홍영훈 세종청년협의회장이 강사로 나섰다.

홍영훈 회장은 청년정책의 흐름과 2027년 정책 방향, 현장 의제의 정책화 과정 등을 공유했다.

이어 발표된 7개 안건이 실제 행정·제도와 연계되도록 맞춤형 자문·컨설팅을 진행했다.

제안된 7개 과제는 창업 실증, 생애 사건별 상담, 위원회 청년 참여 확대, 농촌 웰니스, 로컬 체험·정착, 맞춤형 정책 알림, 스마트 관광 연계 등이다.

청년의 삶과 지역 현안을 폭넓게 다뤘다.

원주시는 이번 발표회에서 논의된 제안, 전문가 컨설팅 의견, 향후 성과보고회 발표 내용을 바탕으로 구체적인 정책 검토와 사업 연계 방안을 마련하기로 했다.

이영섭 원주시 복지정책과장은 "청년들이 현장에서 직접 고민하고 발굴한 소중한 제안이 단순한 아이디어에 그치지 않고 실질적인 시정 정책으로 이어질 수 있도록 면밀히 검토하겠다"며 "앞으로도 청년의 목소리가 시정 전반에 적극 반영될 수 있도록 소통과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.