원주시가 2026년 폐기물처리시설 운영실태평가에서 3년 연속 최우수기관으로 뽑혀 장관 표창을 받았다.

기후에너지환경부가 주최하고 한국환경공단이 주관한 이번 평가는 19일 열렸다.

▲폐기물처리시설 운영실태평가 3년 연속 최우수기관. ⓒ원주시

평가는 전국 지자체를 대상으로 폐기물 처리 효율 제고와 지속 가능한 관리 체계 구축을 위해 진행했다.

평가단은 운영 실적 데이터 검증과 현장 실사를 거쳐 환경성·기술성·경제성·안정성·거버넌스 5개 분야를 종합 심사했다.

원주시는 생활자원회수센터(재활용선별시설) 부문에서 전국 92개 시설 가운데 종합 1위를 차지했다.

원주시는 재활용 자원의 선별·회수율을 높이고 에너지 절감과 작업 환경 정비를 꾸준히 이어왔다.

이번 수상으로 자원순환 행정 역량을 입증했다.

원주시는 평가 결과와 운영 데이터를 분석해 미흡한 부분을 보완하기로 했다.

재활용 자원 회수율을 한층 높여 지속 가능한 자원순환 체계를 다질 방침이다.

김경남 원주시 환경사업소장은 "3년 연속 최우수기관 선정은 현장에서 묵묵히 애써준 직원과 근무자 모두가 함께 일궈낸 값진 결실이다"며 "앞으로도 폐기물처리시설의 운영 효율성을 지속적으로 높여 깨끗하고 살기 좋은 자원순환 도시 원주를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.