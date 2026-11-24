▲대구 중구와 중구지역사회보장협의체가 지난 23일 대구서문교회 주차장에서 협의체 위원과 후원자, 자원봉사자 등 150여 명이 참여한 가운데 ‘2026년 따뜻한 중구 만들기 온정나눔 행사’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

겨울을 앞둔 대구 중구에서 이웃을 위한 따뜻한 나눔과 청년들의 새로운 연결이 이어지고 있다. 지역사회가 힘을 모아 취약계층의 겨울나기를 돕는 한편, 청년들이 한 해 동안 쌓은 경험과 성과를 공유하며 새로운 관계를 만들어가는 자리가 마련된다.

어려운 이웃에게는 따뜻한 겨울을, 지역 청년들에게는 소통과 성장의 기회를 제공하는 등 세대와 계층을 아우르는 지역공동체 만들기가 눈길을 끌고 있다.

대구 중구와 중구지역사회보장협의체는 지난 23일 대구서문교회 주차장에서 협의체 위원과 후원자, 자원봉사자 등 150여 명이 참여한 가운데 ‘2026년 따뜻한 중구 만들기 온정나눔 행사’를 개최했다.

2007년 시작해 올해로 19년째 이어지고 있는 이 행사는 지역사회가 함께 나눔의 손길을 모아 복지 사각지대에 놓인 이웃들의 겨울나기를 지원하는 중구의 대표적인 민관협력 사업이다.

이날 행사는 ‘손에서 손으로 이어지는 따뜻한 마음’을 담은 ‘온(ON)동네 중구’ 퍼포먼스를 시작으로 후원자들에게 감사의 마음을 전하는 기탁판 전달식, 온정나눔키트 제작과 전달 순으로 진행됐다.

참가자들은 방한용품과 식료품, 생필품 등을 담은 온정나눔키트 300개를 직접 제작하며 이웃사랑의 의미를 나눴다.

이번 행사에 모인 후원금과 물품은 총 4300만 원 상당으로, 제작된 온정나눔키트는 지역 취약계층 300세대에 전달되며, 독거 어르신 가정에는 김장김치 380박스와 겨울이불 52채가 추가로 지원됐다.

특히 후원기관과 단체, 자원봉사자들이 한자리에 모여 물품을 준비하고 전달하는 과정을 함께했다는 점에서 단순한 물품 지원을 넘어 지역사회가 이웃의 어려움을 함께 살피는 공동체 나눔의 의미를 더했다.

이웃을 향한 나눔이 이어지는 가운데 청년들에게는 서로의 취향과 경험을 나누고 새로운 인연을 만드는 소통의 장이 열린다.

▲대구 중구 ‘2026 성과공유회’ 개최 안내문ⓒ대구중구

대구 중구청년지원센터는 오는 28일 오전 11시부터 오후 8시까지 중구청년지원센터 잇플(국채보상로 580 지하)에서 ‘2026 성과공유회’를 개최한다.

이번 행사는 센터가 한 해 동안 추진한 주요 사업과 청년들의 활동 성과를 공유하고, 지역 청년들이 서로 소통하며 교류할 수 있도록 마련됐다. 이는 단순히 사업 실적을 발표하는 자리를 넘어 청년들이 직접 참여하고 자신의 관심사와 취향을 나누는 체험형 행사로 꾸며진다.

센터 공유공간에는 프로그램 활동사진과 결과물을 전시하는 성과 전시장이 마련되며, 특히 청년들이 직접 중구의 맛집과 카페, 문화공간을 소개하는 ‘우리 동네 취향지도’는 지역의 숨은 매력을 청년들의 시선으로 공유하는 프로그램으로, 서로의 고민과 경험을 나누는 소통 게시판도 운영한다.

청년들이 자연스럽게 어울릴 수 있는 참여 프로그램도 다양하다. 자기소개 명찰 만들기와 보드게임 원데이클래스, 무알코올 음료 만들기 체험을 비롯해 MBTI와 취향 질문 카드를 활용한 자기이해 프로그램도 진행된다.

오후 6시 30분부터는 본행사를 통해 2026년 센터 운영 성과와 2027년 사업계획을 공유하고 청년 네트워킹 시간을 갖는다. 한 해의 활동을 돌아보는 동시에 앞으로의 활동 방향을 함께 고민하고 새로운 관계를 만들어가는 자리다.

참여 신청은 중구청년지원센터 공식 네이버 블로그와 인스타그램을 통해 할 수 있으며, 자세한 사항은 중구청년지원센터 전화로 문의하면 된다.

류규하 중구청장은 “오랜 시간 어려운 이웃을 위해 따뜻한 마음을 모아주신 후원기관과 단체, 행사에 함께해 주신 모든 분께 감사드린다”며, “민관이 긴밀하게 협력해 복지 사각지대를 세심하게 살피고 누구도 소외되지 않는 따뜻한 중구를 만들어가겠다”고 말했다.

김주호 중구청년지원센터장은 “이번 성과공유회는 한 해 동안 청년들과 함께 만들어 온 다양한 활동과 경험을 돌아보고 서로의 이야기를 나누는 자리”며, “청년들의 관심과 목소리를 반영한 프로그램을 통해 서로 연결되고 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

오랜 시간 이어온 이웃사랑이 지역공동체의 든든한 버팀목이 되고, 청년들의 새로운 만남과 도전이 지역의 미래를 만들어가는 것. 중구가 나눔과 소통을 두 축으로 세대가 함께 살아가는 지역공동체 조성에 힘을 쏟고 있다.