제2회 얼 선양 및 지역 문학 발전 방향 심포지엄이 25일 오후 3시부터 5시까지 횡성문화예술회관 소회의실에서 열린다.

이번 행사는 한국문인협회 횡성지부와 한국예총 횡성지회가 주최·주관하고 횡성군이 후원한다.

▲제2회 얼 선양 및 지역 문학 발전 방향 심포지엄. ⓒ횡성군

'지역의 문학적 뿌리를 기억하고, 미래를 열다'를 주제로 삼았다.

횡성 출신 유고 작가인 고 이연승 시인과 고 곽영기 시인의 얼을 기리고 새로운 지역 문학의 정체성을 세우기 위해 마련했다.

행사에서는 지역 문학의 발전 방향을 짚어보는 논평을 진행한다.

고인의 작품 세계를 기리는 대표 시 낭송과 시 노래 공연도 펼친다.

심포지엄 패널로는 문단 주요 인사들이 나선다.

이주영 아동문학가(한국어린이문화연대 상임대표), 허대영 시인(강원디카시조협회장), 박찬일 시인(전 추계예술대학교 문예창작과 교수), 박장길 시인(한국문인협회 횡성지부회장)이 참여해 논의를 이끈다.

패널들은 횡성 지역 문학의 가치를 재조명하고 지속 가능한 발전 방안을 토의한다.

관객과의 질의응답 시간도 갖는다.