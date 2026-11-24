해남군이 '2026 올해의 SNS'에서 페이스북 기초지자체 부문 대상과 X(옛 트위터) 부문 최우수상을 수상하며 2관왕을 달성했다.

'2026 대한민국 SNS대상'에서 2년 연속 대상을 차지한 데 이어 또 한 번 수상의 영예를 안으며, SNS 운영의 경쟁력과 대외적인 영향력을 입증했다.

24일 군에 따르면 '올해의 SNS'는 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회와 (사)의회정책아카데미가 공동 주최하는 시상으로 지난 2015년 제정됐다. SNS 전반의 운영 성과를 종합적으로 평가하는 ‘대한민국 SNS대상’과 달리 개별 매체별 활용 현황과 소통 성과를 중심으로 심사해 우수 기업과 공공기관 등을 선정한다.

▲해남군청사ⓒ해남군

해남군은 '땅끝에서 피어나는 인공지능(AI) 혁신, 미래를 여는 해남군'을 주제로 다양한 디지털 콘텐츠를 활용하고 있다.

공무원들이 유행하는 밈과 재치 있는 연출로 군정 소식과 지역 일상을 생동감 있게 전달하는 것이 특징이다.

특히 해남군 SNS 홍보의 중심 채널인 페이스북은 3만 8800명의 팔로워를 보유하며 전남 17개 군 중 팔로워 수 1위를 기록하고 있다. 탄탄한 팔로워층을 바탕으로 주요 정책과 생활정보, 지역의 다양한 소식을 신속하게 공유하며 군민들이 일상에서 자주 찾는 정보 창구로 자리매김하고 있다.

콘텐츠 구성에도 변화를 주고 있다. 최신 유행을 반영한 릴스 영상과 눈길을 끄는 카드뉴스, 참여형 이벤트 등을 적절히 활용해 정보의 주목도를 높이고, 이용자들이 자연스럽게 관심을 갖고 반응할 수 있도록 운영하고 있다.

X는 빠른 정보 전달과 실시간 소통에 초점을 맞춰 운영하고 있다. 주요 군정 소식을 핵심만 간결하게 전달하는 것은 물론 축제 현장의 생생한 소식과 군민 안전을 위한 안내 사항을 신속하게 공유해 필요한 정보를 적시에 확인할 수 있도록 하고 있다.

명현관 해남군수는 "이번 수상은 해남군이 운영하는 SNS 채널들이 각각의 강점을 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 군민들이 궁금해하는 소식은 빠르게 전하고, 누구나 편리하게 정보를 얻고 참여할 수 있는 SNS 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.