춘천시 후평복합문화센터 '공간 WHO(공간 후)' 개관 기획전시인 '뒤뜰 작은 미술장터'에서 23일 기준 작품 38점이 팔렸다.

이번 전시는 5일 시작해 12월 10일까지 후평복합문화센터 W동 2층 아트갤러리에서 이어진다.

▲'뒤뜰 작은 미술장터'. ⓒ춘천시

춘천지역에서 활동하는 신진작가부터 원로작가까지 70여 명이 참여했다.

회화, 한국화, 수채화, 민화 등 다양한 분야의 평면·입체 작품 140여 점을 선보인다.

미술품 구매 문턱을 낮춘 점이 호응을 얻었다.

춘천시는 시민이 일상에서 예술을 접하도록 작은 크기의 작품을 중심으로 구성했다.

1호 작품은 11만 원, 2호 작품은 22만 원 균일가로 판매한다.

▲'뒤뜰 작은 미술장터'. ⓒ춘천시

작품 판매는 창작 지원과 나눔으로 이어진다.

판매 금액의 10%는 지역 애민보육원에 기부하기로 했다.

나머지 금액은 참여 작가에게 돌아간다.

이번 전시는 사회적협동조합 예술공감이 진행하고 한국미술협회 춘천지부·한국민족미술인협회 춘천지부가 함께한다.

▲'뒤뜰 작은 미술장터'. ⓒ춘천시

후평복합문화센터 공간 WHO는 2일 문을 연 복합문화공간이다.

책·전시·공연·교육을 한 곳에서 즐길 수 있다.

이번 미술장터는 센터의 첫 기획전시로 산업단지 근로자와 지역 주민이 생활 가까이에서 예술을 만나도록 꾸몄다.

춘천시 관계자는 "작은 그림 한 점이 시민들에게는 일상 속 예술을 즐기는 기회가 되고,지역 작가들에게는 창작활동을 이어가는 힘이 되고 있다"며 "많은 시민들이 방문해 춘천 작가들의 다양한 작품을 감상하고 자신만의 미술품을 소장하는 즐거움도 경험하길 바란다"고 말했다.