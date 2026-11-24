경기 시흥시가 바이오가스 생산목표를 초과 달성하고 초과 생산실적 거래를 통해 약 1억700만 원의 세외수입을 확보했다.

시흥시는 물환경센터 내 클린에너지센터 바이오가스 생산시설을 안정적으로 운영해 지난해 바이오가스 886만Nm³를 생산했다고 24일 밝혔다. 이는 당초 목표인 370만Nm³의 239%에 해당한다.

▲시흥시청 전경 ⓒ시흥시

하루 745톤 규모의 하수 찌꺼기와 가축분뇨, 음식물류 폐기물 등을 처리하는 해당 시설은 초과 생산량 516만Nm³ 가운데 158만Nm³를 집중매매 방식으로 거래해 수익을 창출했다.

이번 성과는 올해부터 시행된 바이오가스 생산목표제를 활용한 것으로, 공공 의무생산자가 목표를 초과해 생산한 실적을 다른 기관에 거래할 수 있는 제도다.

시는 집중매매 이후 남은 초과 생산실적 358만Nm³에 대해서도 내년 1월 20일까지 자율거래를 추진해 추가 수익 확보에 나설 계획이다.

시 관계자는 “바이오가스 생산시설의 효율적인 운영으로 친환경 에너지 생산과 재정 수입 확보라는 성과를 거뒀다”며 “앞으로도 자원순환 체계 구축과 탄소중립 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.