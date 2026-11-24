“국제 포뮬러 대회, 11년 만에 한국 복귀”

강원 인제스피디움(대표이사 이정민)이 2027년 포뮬러 리저널 아시아 챔피언십(Formula Regional Asia Championship, 이하 FR 아시아)을 유치하며 국내에서 국제 포뮬러 대회를 선보인다.

이번 대회는 2027년 6월 18~20일까지, 7월 2~4일까지 모두 두 차례에 걸쳐 인제스피디움에서 개최 예정이다.

▲FR 아시아 대회를 주관하는 탑스피드의 다비드 데 고비(Davide De Gobbi) 총괄책임자와 인제스피디움 이정민 대표이사(오른쪽)가 제73회 마카오 그랑프리 현장에서 2027년 인제스피디움 개최가 확정된 FR 아시아 대회의 일정과 운영 방안을 협의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ인제스피디움

국내에서 국제 싱글시터(오픈휠) 포뮬러 경기가 열리는 것은 2016년 이후 11년 만이다.

11월 제73회 마카오 그랑프리 기간 중 발표된 2027 FR 아시아 잠정 일정에 따르면, 전체 6개 라운드 가운데 3라운드와 4라운드가 인제스피디움에서 개최된다.

3라운드는 6월 18~20일까지, 4라운드는 7월 2~ 4일까지 진행되며, 각 라운드 결승 경기는 6월 20일과 7월 4일에 열릴 예정이다.

FR 아시아는 2022년 이후 중단됐다가 2027년 재출범하는 국제 포뮬러 시리즈다.

아시아 지역 모터스포츠 프로모터인 탑스피드(Top Speed)가 운영을 맡고, 마카오 그랑프리를 주관하는 마카오 자동차총회(AAMC)가 대회 재출범을 관장한다.

2027 시즌은 중국 상하이를 시작으로 주하이, 한국 인제, 말레이시아 세팡 등 아시아 주요 서킷에서 진행 예정이다.

특히 인제스피디움은 전체 6개 라운드 중 2개 라운드를 개최하며, 아시아 포뮬러 무대에서 대한민국을 대표하는 개최지로서 입지를 강화할 전망이다.

이번 대회 기간에는 포뮬러 리저널과 함께 포뮬러4(Formula 4, 이하 F4) 경기도 개최될 예정이다.

F4는 포뮬러 레이싱에 입문하는 젊은 드라이버들이 경쟁하는 대회로, FR 아시아와 함께 차세대 모터스포츠 유망주들의 활약을 확인할 수 있는 무대가 될 것으로 기대된다.

FR 아시아에는 2세대 포뮬러 리저널 머신인 타투스(Tatuus) T-326 섀시를 기반으로 토무스(TOM'S)가 개발한 오토테크니카 엔진과 피렐리 타이어를 장착한 경주차가 사용된다.

국내 모터스포츠 팬들은 해외를 방문하지 않고도 국제 포뮬러 머신의 박진감 넘치는 주행과 치열한 경쟁을 직접 관람할 수 있게 됐다.

국제대회 유치를 통해 국내 모터스포츠 팬들에게 수준 높은 관람 기회를 제공하는 것은 물론, 대회 관계자와 관람객 유입에 따른 지역 관광 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 한 시즌에 두 차례의 국제 포뮬러 대회를 개최한다는 점에서 인제스피디움의 서킷 운영 역량과 국제대회 개최 경쟁력을 알리는 계기가 될 전망이다.

인제스피디움은 이번 대회를 발판으로 국제 모터스포츠 대회 유치를 확대하고, 국내 모터스포츠 대중화와 저변 확대를 위한 다양한 활동을 이어간다.

이정민 인제스피디움 대표이사는 24일 “11년 만에 국내에서 국제 포뮬러 경기가 열리게 됐고, 그 무대가 인제스피디움이라는 점에서 이번 대회 유치는 매우 뜻깊다”며 “국내 모터스포츠 팬들이 해외에 나가지 않고도 아시아 정상급 포뮬러 경기를 가까이에서 관람할 수 있게 됐다는 점에서 더욱 기쁘게 생각한다”고 했다.

이어 “이번 대회를 통해 더 많은 분들이 모터스포츠의 매력을 경험하고, 국내 모터스포츠에 대한 관심이 한층 높아지기를 기대한다”며 “모터스포츠는 서킷 현장에서 직접 엔진음과 속도감을 느낄 때 그 진정한 매력을 알 수 있는 만큼, 앞으로도 다양한 국제대회와 이벤트를 지속적으로 유치해 누구나 친근하게 찾을 수 있는 모터스포츠 공간을 만들어 가겠다”고 말했다.

인제스피디움은 태영건설이 운영하는 국내 최초 복합 자동차 테마파크로 2013년 5월 25일 개장했으며 3908㎞ 규모 국제 규격 자동차 서킷을 비롯해 호텔 134실과 콘도 118실 등 복합레저시설을 갖췄다.

2018년 평창 동계올림픽 북한 응원단 체류, 2024년 오프로드 전용 파크 개장, 2026년 러닝 축제 개최로 자동차 경주장을 넘어 복합문화공간으로 확장해 왔다.

한편, 2027 포뮬러 리저널 아시아 챔피언십의 세부 경기 일정과 관람 관련 정보는 추후 공개 예정이다.