전남 장흥군농업기술센터 원예연구팀 김소연 팀장이 '2026년 전남광주 농촌지도대상'에서 최우수상을 수상했다.

24일 군에 따르면 김 팀장은 지난 2005년 12월 공직에 입문한 이후 약 21년간 농업현장을 중심으로 농업기술 보급과 농가 소득 향상, 지역 농업 경쟁력 강화를 위해 힘써 온 농업 전문 공직자다.

▲김소연 장흥군 원예연구팀장

기후변화에 대응한 지역 특화작목 육성과 농업 현장의 애로기술 해결, 스마트농업 기술 보급 등 농업인이 체감하는 실질적 성과를 창출한 점이 높은 평가를 받았다. 블루베리 대과 품종 전환, 참다래 무인방제 기술 도입, 레드향 열과 경감 기술 보급, 표고버섯 스마트재배 기반 조성 등 다양한 사업을 성공적으로 추진해 지역 농업 경쟁력 강화에 기여했다.

또한 농산물 유통과 일반 행정 분야에서도 뛰어난 업무 역량을 발휘했다. 장흥군 농산유통과 근무 시 농식품 수출 확대와 유통 활성화를 주도하며 수출 우수 시군 및 농식품 유통 평가 우수 시군 선정에 기여했다. 농촌진흥청 강의기법 경연대회 우수상(2020) 수상과 15건의 전문 자격증 보유, 17건의 포상 경력 등 끊임없는 자기계발도 돋보인다.

김 팀장은 "이번 수상은 농업 현장에서 함께 고민하고 노력해온 농업인과 동료들의 도움이 있었기에 가능했다"며 "앞으로도 농업인의 목소리에 귀 기울여 현장의 어려움을 실질적인 성과로 연결하는 농촌지도사업을 이어가겠다"고 말했다.