지역 내 독거노인과 저소득층 등 동절기 지원이 필요한 취약계층 가구에 전달

삼표시멘트가 본격적인 김장철을 맞아 지역사회 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 두 팔을 걷어붙였다.

건설기초소재 전문기업 삼표그룹(회장 정도원)의 주력 계열사인 삼표시멘트는 지난 19일 삼척종합사회복지관 샘터 옆 주차장에서 (사)삼척시여성단체협의회 주최로 열린 ‘사랑을 버무리고 행복을 나누는 사랑의 김장 나눔 한마당’ 행사에 참여해 일손을 보탰다고 24일 밝혔다.

ⓒ삼표시멘트

ⓒ삼표시멘트

이번 행사는 ‘2026 시멘트산업사회공헌재단 지원사업’의 하나로 마련됐으며, 삼표시멘트를 비롯해 삼척블루파워, 한국남부발전, 쌍용C&E, 대성MDI 등 지역 내 주요 기업들이 후원에 뜻을 모았다.

특히 이날 현장에서는 강원랜드 사회공헌재단과 정선군·태백시·영월군·삼척시 및 4개 시군 여성단체협의회가 후원하는 ‘정선·태백·영월·삼척 김장 나눔 한마당’도 함께 진행돼 의미를 더했다.

강원 남부권 지자체와 민간단체, 기업들이 한마음으로 연대하며 지역 간 경계를 넘어선 상생과 나눔의 장을 연출했다.

행사에는 자원봉사자와 관계자 등 100여 명이 함께했으며, 삼표시멘트 임직원 10여 명도 현장을 찾아 힘을 보탰다.

임직원들은 배추 속 넣기와 양념 버무리기, 포장 등 전 과정에 직접 참여하며 구슬땀을 흘렸다.

참가자들이 정성껏 버무린 모두 1200포기 분량의 김장 김치는 지역 내 독거노인과 저소득층 등 동절기 지원이 필요한 취약계층 가구에 전달될 예정이다.

삼표시멘트는 삼척을 대표하는 향토기업으로서 매년 지역사회와 호흡하는 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다.

재단 출연을 통한 체계적인 지원사업은 물론, 임직원들이 현장에서 직접 땀 흘리는 참여형 봉사활동을 꾸준히 이어가며 지역 상생의 가치를 실현하고 있다.

삼표시멘트 관계자는 “추워지는 날씨 속에 지역 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 조금이나마 보탬이 되고자 임직원들이 한마음으로 일손 돕기에 나섰다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 향토기업으로서 이웃사랑 실천과 나눔 문화 확산에 최선을 다하겠다”고 말했다.

삼표시멘트는 1942년 완공된 오노다시멘트 삼척공장을 전신으로, 1957년 동양세멘트공업 설립과 잇따른 증설을 거쳐 성장했다. 2015년 삼표그룹에 편입된 뒤 2017년 삼표시멘트로 상호를 변경했다.