전남 영암군이 군서면 월산사지 정밀발굴조사에서 통일신라시대 문화층을 처음 확인하고, 이곳이 도선국사의 출가처라는 지역 전승을 뒷받침할 실증적 단서를 확보했다.

영암군은 내년 도선국사 탄생 1200주년을 앞두고 (재)대한문화재연구원과 함께 월산사지에 대한 정밀 발굴조사를 진행해 왔으며, 23일 학술자문회의와 현장설명회를 통해 발굴 성과를 공개했다.

▲우승희 영암군수가 지난 23일 학술자문회의와 현장설명회를 열고 발굴 된 유물을 보고있다ⓒ영암군

월산사지(전남광주통합특별시 문화유산자료 제286호)는 영암 구림 출신으로 풍수지리 비보사상의 대가인 도선국사(827~898)가 841년 15세의 나이로 출가한 장소로 전해져 왔다. 2013년 발굴 당시 '월산군·수빈궁', '월산대군·인수왕비' 등의 글자가 새겨진 기와가 출토돼 왕실의 후원을 받던 원찰임이 확인된 바 있다.

이번 조사에서는 기존 건물터 아래와 주변 문화층에서 통일신라 토기류가 처음 출토됐다. 도장을 찍은 인화문토기와 물결무늬 파상문토기 등이며, 주변 마산리 요지 출토품과 비교해 7세기 후반부터 9세기 초에 제작된 것으로 추정된다. 도선국사 출가 시기 이전으로 거슬러 올라가는 이번 유물 발굴은 월산사지가 출가처라는 전승을 뒷받침하는 첫 고고학적 자료로 의미가 크다.

▲금동 인물상ⓒ영암군

또한 금동인물상, 인물상선각기와, 고려시대 점판암 석제품 등 500여 점의 출토 유물이 확인됐다. 특히 금동인물상은 관모를 쓴 인물의 모습으로 '강릉 한송사지 석조보살좌상'과 견줄 만한 역사적 가치를 지닌다.

월산사지는 자연 암반을 활용해 3단 계단식 사찰 구조로 조성돼 있으며, 고려에서 조선시대에 이르는 건물터 11동과 담장, 축대, 진입로, 계단, 배수로, 아궁이 등이 새로 확인됐다. 남쪽 진입로는 당시 사람들이 계곡을 따라 사찰로 들어오던 이동 경로와 주변 경관을 알 수 있게 한다.

영암군은 향후 초기 사찰 흔적이 남아 있을 가능성이 높은 최상단 1구역에 대해 추가 발굴조사를 추진하고, 국가유산 승격과 경관 복원, 유적 보존·정비 및 활용 방안도 마련할 계획이다.

우승희 영암군수는 "도선국사 탄생 1,200주년을 앞두고 월산사지가 출가처라는 전승을 뒷받침하는 실증적 단서가 확인됐다"며 "내년 '2027~2028 영암 방문의 해'를 계기로 월산사지의 역사문화적 가치를 널리 알리고 많은 국민이 도선국사의 발자취를 느낄 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.