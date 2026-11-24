▲대구 남구 뮤직아카데미 '플레이리스트 : 관계, 나에서 우리로' 개최 안내 포스터ⓒ대구남구

음악 한 곡이 누군가에게는 잊지 못할 추억이 되고, 사진 한 장은 살아온 인생의 소중한 기록이 된다. 대구 남구가 음악을 통한 세대 간 소통과 이웃을 위한 따뜻한 나눔으로 지역사회에 문화와 공감의 가치를 더하고 있다.

빠르게 소비되는 콘텐츠 속에서 음악이 주는 위로와 관계의 의미를 되새기는 자리가 마련된다. 대구음악창작소는 오는 28일 오후 5시 창공홀에서 음악평론가이자 MBC 라디오 '배철수의 음악캠프' 작가로 활동 중인 배순탁 작가를 초청해 뮤직아카데미 '플레이리스트 : 관계, 나에서 우리로'를 개최한다.

이번 특강은 음악을 매개로 개인의 경험과 감정을 나누고, 서로의 관계를 돌아보기 위해 기획됐다. 배 작가와 함께 다양한 음악을 감상하고 이야기를 나누며 인생의 중요한 순간마다 기억에 남는 음악이 어떤 의미를 갖는지 생각해 보는 시간으로 꾸며진다.

특히 혼자 듣던 음악을 함께 나누는 경험을 통해 '나'의 감정이 '우리'의 공감으로 확장되는 과정을 살펴본다는 점에서 관심을 모은다.

강의는 전석 무료, 티켓링크를 통해 예매할 수 있으며, 자세한 사항은 대구음악창작소 전화로 문의하면 된다.

음악이 사람과 사람을 이어준다면, 사진은 이웃의 소중한 시간을 기록하는 또 다른 매개체다.

▲(사)대구남구자원봉사센터가 최근 '소소한 안녕' 사업의 마지막 프로그램으로 대구시지체장애인협회 남구지회 회원 32명을 대상으로 '소중한 오늘을 담다' 장수사진 촬영 행사를 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구남구

(사)대구남구자원봉사센터는 최근 '소소한 안녕' 사업의 마지막 프로그램으로 대구시지체장애인협회 남구지회 회원 32명을 대상으로 '소중한 오늘을 담다' 장수사진 촬영 행사를 진행했다.

지역 장애인 어르신들의 건강과 장수를 기원하고 따뜻한 이웃의 정을 전하기 위해 마련된 이날 행사에는 지역 봉사단체 회원들이 재능기부로 힘을 보탰다.

대한미용사회 대구남구지회 회원들은 어르신들의 헤어와 메이크업을 정성껏 단장했고, 남구문화봉사회는 전문 사진 촬영을 맡아 어르신들의 가장 아름다운 순간을 사진에 담았으며, 이는 사진 한 장을 위해 여러 봉사자의 손길이 모이면서 현장은 단순한 촬영을 넘어 서로의 마음을 나누는 자리로 채워졌다.

센터의 특화사업인 '소소한 안녕'은 올해 모두 6차례 진행됐다. 다문화가족 사진 촬영과 장수사진 촬영, 보훈 어르신 사진 촬영, 홍보부스 운영 등 다양한 프로그램을 통해 지역 주민들과 만났다.

특히 남구문화봉사회와 금빛라이온스클럽, 가온누리봉사단 등 지역 봉사단체와 협력해 올해 누적 100명 이상의 주민에게 나눔을 실천했다.

노경남 대구지체장애인협회 남구지회장은 "더불어 살아가는 따뜻한 지역공동체를 만드는 데 대구남구자원봉사센터와 여러 봉사단체가 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다"고 전했다.

이흥우 대구남구자원봉사센터 이사장은 "이번 장수사진 촬영이 회원분들께 오래도록 기억될 소중한 추억이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역 내 더 많은 이웃에게 따뜻한 나눔의 손길이 닿을 수 있도록 다양한 자원봉사 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

조재구 남구청장도 "음악은 세대와 취향을 넘어 사람과 사람을 이어주는 특별한 매개체"라며 "이번 뮤직아카데미가 음악을 통해 서로 소통하고 공감하는 뜻깊은 시간이 되길 바라며, 앞으로도 다양한 음악 장르와 관점을 접할 수 있는 문화예술 교육 기회를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

음악으로 마음을 나누고 사진으로 인생의 순간을 기록하는 남구의 두 사업은 방식은 다르지만 사람을 중심에 둔다는 공통점이 있다. 문화와 봉사가 일상 속에서 자연스럽게 어우러지는 지역공동체의 따뜻한 변화가 기대된다.