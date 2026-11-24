▲광양 동천파크골프장ⓒ독자

전남광주 광양시가 공공파크골프장 관리 방식을 시 직영으로 전환하기로 방침을 정했다. 동호회 중심으로 운영되는 탓에 발생할 수 있는 각종 민원 발생을 최소화하겠다는 취지다.

24일 광양시에 따르면, 현재 광양시에서 운영되는 공공 파크골프장은 36홀 규모의 광양동천 파크골프장(광양읍)과 각각 18홀 규모의 선샤인 파크골프장(도이동)과 섬진강파크골프장(진월면) 등 3개소다.

파크골프장은 동네체육시설로 분류돼 시민 누구나 무료로 이용할 수 있지만 실질적인 운영을 파크골프 동호회나 협회 등이 주도하며서 일반 시민들의 이용 기회가 제한되는 등 이용 갈등이 표면화되고 있다.

또 예약 방식 불만과 특정 단체의 연속 이용 문제, 이용객 급증에 따른 현장 관리의 어려움, 이용료 징수 사례까지 불거지며 지난해 행정사무감사에서 파크골프장 운영 문제가 거론된 바 있다.

이에 광양시는 공공파크골프장의 체계적인 이용 관리 내용을 담은 '파크골프장 관리·운영 조례'를 제정, 최근 입법 예고를 마쳤다.

이번 조례에는 적용 대상과 운영시간, 정기 휴일, 임시 휴장, 이용료 및 감면 기준, 국가유공자와 장애인 혜택 등이 담겼으며, 2027년 1월부터 2월까지 시범운영을 거쳐 3월부터 본격 시행할 예정이다.

파크골프장 조례 제정은 기존 동네체육시설에서 벗어나 광양시가 직접 예약과 이용료 징수, 시설 관리 등을 맡는 체육시설로 관리가 강화된다는 의미를 가진다.

광양시가 직영에 나설 경우 연간 이용료 수입은 2억 원 안팎인 반면, 운영 관리비는 연간 4~5억 원 정도로 추정된다는 점에서 재정 부담 요인으로도 작용할 수 있다.

광양시 관계자는 "파크골프장 이용 민원 해소와 공공성 확보 차원에서 관리 방식을 시 직영체제로 전환하고자 한다"며 "동네 체육시설을 생활체육시설로 전환해 시설 표준화와 안전성을 강화하고, 시민 누구가 안심하고 편리하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.