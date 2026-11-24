▲한국농어촌공사 전남지역본부 김재식 본부장.ⓒ농어촌공사 전남

한국농어촌공사 전남지역본부가 농촌 고령화와 농업인력 감소에 대응하기 위해 개별 농가 중심의 영농방식을 규모화·집적화된 공동경영체계로 전환하는 공동영농 활성화에 나섰다.

전남지역본부는 공동영농 확산 지원사업 참여 법인을 대상으로 사업 준비부터 운영까지 단계별 지원을 추진한다고 24일 밝혔다.

공동영농은 개별 농가가 소유한 농지를 전문 농업경영체인 법인에 출자하거나 임대하고, 법인을 중심으로 농지를 공동 이용·경영하는 영농방식이다.

분산된 농지를 집적화해 농작업의 기계화와 규모화를 촉진하고 생산부터 유통까지 통합 관리함으로써 농업경영비 절감과 생산성 향상, 농가소득 증대를 도모하는 것이 핵심이다.

농림축산식품부와 농어촌공사는 공동영농을 이끌 전문 농업경영체를 육성하고 농작업 기계화와 공동경영·관리체계를 접목해 농업 생산성과 소득이 함께 향상되는 선순환 구조를 구축할 계획이다.

특히 전남지역본부는 공동영농법인의 안정적인 영농 정착을 위해 농어촌공사가 농지를 매입해 청년농 등에게 임대하는 '공공임대용 농지'를 공동영농법인에도 지원할 방침이다.

이를 통해 공동영농법인의 경영 기반을 강화하고 농지 이용의 규모화와 효율화를 촉진해 전남 농업의 구조적 경쟁력을 높인다는 계이다.

공동영농의 성패는 단순히 농지의 규모를 확대하는 데 있는 것이 아니라 고령농의 안정적인 소득 보장과 청년농의 영농 기반 확보, 공동경영 수익의 합리적 배분을 통해 농촌 인력 감소와 지방소멸 위기에 대응할 수 있는 지속 가능한 농업경영 모델을 구축하느냐에 달려 있다.

전남지역본부는 현장 중심의 단계별 지원을 통해 공동영농법인의 안정적인 정착을 유도하고 농업경영의 효율성과 지속 가능성을 높여 나갈 방침이다.

김재식 본부장은 "공동영농의 확산은 고령화 시대에 대응하고 농지의 생산성을 높이기 위한 농업의 미래를 결정짓는 핵심 과제"라며 "현장의 목소리를 바탕으로 실효성 있는 지원을 이어가 공동영농법인이 함께 성장하는 농촌을 만들어 가겠다"고 밝혔다.