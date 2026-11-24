▲윤병태 나주시장(오른쪽)이 지난 23일 박정현 지방시대위원장(왼쪽)을 만나 2차 공공기관 2배·우대 이전과 발전5사 통합본사 나주 유치를 건의하고 전국혁신도시협의회 회장으로서 11개 회원도시의 공동 건의사항을 전달하고 있다.2026.11.23.ⓒ나주시

전남광주 나주시가 정부의 2차 공공기관 지방이전 계획 확정을 앞두고 광주·전남 공동혁신도시의 특수성과 광역 간 행정통합에 따른 정책적 인센티브를 최종 이전계획에 반영할 것을 강력히 촉구했다.

나주시 윤병태 시장은 23일 대통령 직속 지방시대위원회를 방문해 박정현 위원장과 면담하고 공공기관 2배·우대 이전과 발전5사 통합본사 나주 유치, 기존 혁신도시 중심의 집적 배치 원칙 준수 등을 건의했다.

이번 방문은 전국 유일의 광역 간 공동혁신도시 조성에 따른 정책적 특수성과 전국 최초의 광역 간 행정통합에 따른 우대 이전의 당위성을 정부에 전달하기 위해 마련됐다.

윤 시장은 1차 공공기관 지방이전 당시 광주와 전남에 각각 배정된 공공기관을 빛가람혁신도시에 집적한 정책적 배경을 고려해 2차 이전에서도 양 시도의 이전 수요를 반영한 '2배 이전'이 이뤄져야 한다고 강조했다.

특히 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 제144조에 명시된 통합특별시 우대 이전과 '혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법' 제29조의 기존 혁신도시 이전 원칙을 정부의 최종 이전계획에 충실히 반영할 것을 요청했다.

지역 전략산업과 연계한 농협중앙회, 한국에너지기술평가원 등의 추가 이전과 발전5사 통합본사의 나주 유치도 핵심 건의사항에 포함됐다.

나주는 한국전력공사와 전력거래소, 한전KPS, 한전KDN 등 전력 분야 핵심 공공기관을 비롯해 한국에너지공과대학교(KENTECH)와 에너지밸리 기업들이 집적된 에너지산업 거점도시다.

윤 시장은 발전5사 통합본사가 나주에 들어설 경우 발전부터 송·배전, 전력거래, 전력ICT, 연구개발까지 전력산업 전 주기의 기능적 연계를 강화하고 산업 경쟁력과 지역경제 파급효과를 극대화할 수 있다고 설명했다.

이날 윤 시장은 제19기 전국혁신도시협의회 회장 자격으로 전국 11개 회원도시의 공동 요구사항도 전달했다.

지난 18일 국회의사당 앞에서 열린 전국혁신도시 공동결의대회의 대정부 건의문을 전달하고 이전 규모 축소와 구체적인 이전계획 발표 지연에 대한 우려를 표명하며 정부가 지난 9월 3일 발표한 공공기관 지방이전 기본원칙의 충실한 이행을 촉구했다.

공동 건의문에는 ▲수도권 잔류 최소화 및 본사 핵심권한의 실질적 이전 ▲기존 혁신도시 중심 집적 배치 ▲당초 이전 규모 유지 및 구체적인 이전계획 확정 ▲정주여건 개선 및 가칭 혁신도시지원청 설치 ▲산학연 클러스터 활성화와 기업지원 강화 등 5대 핵심 과제가 담겼다.

윤 시장은 공공기관 지방이전이 지역 간 소모적인 유치 경쟁으로 변질되지 않도록 중앙정부가 기관 간 기능적 연계성과 지역 전략산업의 특성을 고려해 최종 입지를 책임 있게 결정해야 한다고 강조했다.

이번 2차 공공기관 지방이전의 본질은 단순한 기관 수의 배분이나 소재지 변경이 아니라 수도권에 집중된 의사결정 권한과 산업 기능의 실질적인 지방 분산에 있는 만큼, 정부가 광역 행정통합에 따른 우대 이전 약속과 기존 혁신도시 중심의 집적 배치 원칙을 최종 이전계획에 얼마나 구체적으로 반영하느냐가 국가균형발전 정책의 실효성과 신뢰도를 가늠하는 시험대가 될 전망이다.

윤병태 나주시장은 "2차 공공기관 이전이 기존 혁신도시를 중심으로 새로운 성장동력을 창출하는 국가적 과제라고 강조하며, 전국 유일의 광역 간 공동혁신도시와 전국 최초의 광역 간 행정통합이라는 전남광주의 특수성을 고려한 '2배·우대 이전'의 정부 최종계획 반영돼야 한다"며 "발전5사 통합본사의 나주 유치를 적극 추진하고, 전국혁신도시협의회 11개 회원도시와 긴밀히 협력해 혁신도시가 국가균형발전의 핵심 성장거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.