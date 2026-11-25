대전 교육이 변화의 기로에 섰다. AI 시대에 대응하는 미래교육 전환부터 무상급식 내실화, 교육활동 보호 체계 구축까지 풀어야 할 과제가 적지 않다.

교육국장 퇴임 후 4년 만에 대전교육의 수장으로 돌아온 오석진 교육감은 취임 1호 결재로 ‘AI 교육1번지 실현 기본계획’을 선택했다.

이어 교육감 직속 ‘교육활동보호관’을 신설해 교원뿐 아니라 교육행정직·공무직을 아우르는 교육가족 전체로 보호 범위를 넓혔다.

프레시안은 오 교육감을 만나 대전교육의 정책 방향과 교육 현안에 대한 해법을 들었다.

다음은 오 교육감과의 일문일답.

▲오석진 대전시교육감이 프레시안과의 인터뷰에서 ‘AI 교육1번지 대전’ 실현과 교육가족 보호 체계 구축 등 향후 교육청 운영 구상을 밝히고 있다 ⓒ프레시안(이재진 기자)

프레시안: 취임 소감과 취임 1호 결재인 ‘AI 교육1번지 실현 기본계획’의 핵심 방향은 무엇인가.

오석진: 교육국장을 지낸 뒤 4년 만에 돌아오니 옛집에 온 것처럼 반갑지만 막중한 책임감도 느낀다. 대한민국 과학수도 대전의 강점을 교육 현장에 접목해 ‘AI 교육1번지’를 실현하겠다.

단순한 디지털 기기 보급을 넘어 서버와 플랫폼 구축, 교원 연수, 수업 적용이 동시에 이뤄지는 AI교육 고도화 전략을 추진하고 있다.

학생 1인 1AI 튜터를 통해 개인별 학습 수준과 취약점을 진단하고, 성장 단계에 따른 AI 기반 진로 지도를 병행해 학생 스스로 꿈을 설계하도록 돕겠다.

AI는 학생 개개인의 배움을 지원하는 도구로 활용하고 교사는 학생의 잠재력을 이끌어내는 조력자 역할을 하게 될 것이다.

프레시안: AI 활용 교육이 확대되면서 문해력 저하와 GPT·웨어러블 기기 등을 악용한 부정행위에 대한 우려도 커지고 있다. 해법은 무엇인가.

오석진: AI 기술이 발전할수록 옳고 그름을 가려내는 판단력과 사람 중심의 인문학, 기초·기본교육이 중요해진다. AI가 손쉽게 답을 내놓는 시대일수록 그 답을 비판적으로 이해하는 힘은 학생 스스로 길러야 한다.

독서와 토론, 탐구 중심 수업을 강화해 사고력과 문제 해결력을 키우겠다. 예방 중심의 시험 관리 체계를 강화하고 학생의 사고 과정을 확인할 수 있는 서·논술형 평가 확대도 검토하고 있다.

예술·체육교육과 인성교육도 중요하다. 예술·체육활동은 규칙을 지키고 서로 조화를 이루는 데서 출발한다.

학생들이 악기와 예술, 스포츠를 경험하며 민주시민의 자질을 갖추고 타인을 배려하는 ‘관계형 인간’으로 성장하도록 돕겠다.

프레시안: 대전시와의 교육행정협의회를 통해 2027년도 무상급식 식품비 단가를 15% 인상하기로 했다. 교육 현장에 어떤 변화가 있을 것으로 보나.

오석진: 학생들에게 안전하고 질 높은 급식을 제공하는 것은 교육청과 지방자치단체의 공동 책무다.

물가 상승으로 어려움을 겪는 학교급식의 질을 높여야 한다는 데 대전시와 시의회가 뜻을 모아준 결과다. 이번 인상으로 전국 평균 이상의 급식 여건을 갖추게 됐다.

다양한 식재료를 활용한 균형 잡힌 식단을 제공해 학생들의 건강한 성장을 지원하겠다. 학교급식이 단순히 한 끼 식사를 제공하는 것을 넘어 교육의 장으로 기능할 수 있도록 내실을 기하겠다.

프레시안: 해외에서는 초등학생 때부터 지역 식재료의 맛과 향, 문화를 배우는 ‘미식 교육’을 통해 지역 정체성과 표현력을 기르기도 한다. 학교 식생활 교육은 어떤 방향으로 나아가야 한다고 보나.

오석진: 우리 교육에서 아쉬운 부분 중 하나가 ‘나’를 중심으로 가족과 내가 살아가는 지역사회를 이해하는 교육이 부족하다는 점이다. 자신의 주변과 지역문화에서 출발해 세상을 넓혀가는 교육이 필요하다.

식생활도 마찬가지다. 선입견으로 음식을 거부하기보다 직접 맛보고 경험하며 식재료를 이해하는 과정이 중요하다.

과거 가정에서 이뤄지던 젓가락질이나 편식 교정 등 ‘밥상머리 교육’이 약화된 만큼 학교 교과 및 급식지도와 연계한 식생활 교육을 강화할 필요가 있다.

학교장 재직 시절 학생 간부들과 급식실을 돌며 잔반 처리 비용을 줄이면 그 예산을 학생들을 위해 더 유익하게 사용할 수 있다고 설명한 적이 있다.

학생들은 스스로 공모전을 열고 자발적인 운동을 펼쳐 잔반을 크게 줄였다. 아이들을 믿고 방향을 제시하면 스스로 해답을 찾는다.

학교급식과 연계해 음식을 아끼고 지역 먹거리와 문화를 이해하는 교육을 지속적으로 추진하겠다.

프레시안: 학교 안팎의 안전을 확보하고 돌봄 사각지대를 해소하기 위한 방안은 무엇인가.

오석진: 학생 안전은 어떠한 상황에서도 최우선으로 지켜야 할 가치다. 교육과 돌봄의 영역이 학교 밖으로 확대되면서 지자체·지역사회와의 협력이 필수적이다.

대전교육청은 지자체와 함께 ‘온동네 방과후·돌봄센터’를 운영하는 등 지역 자원을 활용한 돌봄 지원을 확대하고 있다.

앞으로 학교와 지역 돌봄기관, 유관기관이 안전관리 정보를 상시 공유하고 위험 요인을 사전에 점검하도록 하겠다. 위기 상황에서도 신속하게 공동 대응할 수 있는 협력체계를 구축하겠다.

프레시안: 교권 보호 관련 입법에도 현장의 체감도는 여전히 낮다는 지적이 있다. 악성 민원 대응과 교직원 보호, 질병 휴직 교원의 복직 검증 체계는 어떻게 운영할 계획인가.

오석진: 학교 구성원 중 교원이 65~70%라면 나머지 30~35%는 교육행정직과 공무직 직원들이다. 민원이나 갈등 상황에서 교사뿐 아니라 이들도 부당한 피해를 겪는다.

‘교권 보호’를 넘어 ‘교육활동 보호’와 ‘교직원 업무 경감’이라는 관점에서 교육가족 모두를 보호하려는 이유다.

지난 9월 23일 교육감 직속 ‘교육활동보호관’을 신설하고 ‘원스톱 동행시스템’을 가동했다.

악성 민원이나 교육활동 침해 사안이 발생하면 교육청이 초기 현장 대응부터 수업 지원, 갈등 조정, 사안 조사, 법률·심리 지원까지 책임지는 체계다.

출범 한 달 만에 신속대응팀이 16건의 사안에 대응했고 월평균 법률 상담 건수도 두 배 이상 늘었다. 에듀힐링센터를 통한 치유 프로그램도 지원하고 있다.

질병 휴직 교원의 복직 문제는 신중하게 접근하고 있다. 현행 법령상 휴직 사유 소멸을 증명하는 진단서를 제출하면 복직을 제한하기 어려운 측면이 있다. 일부 특수 사례를 예방하기 위해 규제를 과도하게 강화하면 다수 교직원의 자율성이 위축될 우려도 있다.

질병 휴직위원회와 질환교원심의위원회를 통해 직무수행 적합성을 면밀히 확인하는 한편, 복직 교원이 학교 현장에 안정적으로 적응할 수 있도록 지원하는 문화를 정착시키겠다.

프레시안: 교육감 선거에 대한 유권자의 관심이 낮아 ‘깜깜이 선거’라는 지적도 나온다. 시민들의 교육정책 참여와 소통을 어떻게 활성화할 생각인가.

오석진: 교육의 정치적 중립성을 지키면서 시민의 관심을 높이려면 시민을 정책의 단순 수혜자가 아닌 제안자이자 결정 주체로 세워야 한다.

학부모와 지역사회가 교육정책 제안과 결정 과정에 직접 참여할 수 있는 소통 구조를 강화하겠다.

단순히 의견을 듣는 데 그치지 않고 시민들의 의견이 실제 정책에 어떻게 반영됐는지 그 결과까지 투명하게 공유하겠다.

교직원은 안심하고 가르치고, 학생은 행복하게 배우며, 학부모는 신뢰할 수 있는 대전교육을 만드는 데 모든 역량을 쏟겠다.

대담=문상윤·이재진 프레시안 대전세종충청본부 기자