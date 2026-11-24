▲학벌없는 사회를 위한 시민모임 로고 ⓒ학벌없는 사회를 위한 시민모임

전남광주 지역 사립유치원 교직원의 사학연금 대여금 체납 규모가 전국 2위로 집계되고, 체납 대상에 과거 회계 비리 유치원까지 포함돼 교육 당국의 선제적 관리·감독이 필요하다는 지적이 제기됐다.

학벌없는 사회를 위한 시민모임이 24일 사립학교교직원연금공단으로부터 제출받아 공개한 '지역별·유치원별 사립유치원 체납 세부 현황'에 따르면, 지난달 기준 전국 49개 사립유치원 교직원의 체납 규모는 총 593건, 3억8875만여 원으로 집계됐다.

이 가운데 전남광주 지역은 5개 유치원에서 89건, 총 7082만여 원이 체납돼 경기도(198건·1억 1504만여 원)에 이어 건수와 금액 모두 전국 16개 시·도 중 2위를 기록했다. 전국 전체 체납액의 약 18.2%에 해당하는 규모다.

사학연금 대여금은 교직원이 퇴직급여를 담보로 연 3~4%대 저금리 대출을 받은 뒤 매월 원리금을 상환하는 제도다.

시민모임은 전남광주 사립유치원 체납 상황에 대해 "퇴직급여라는 확실한 담보와 저금리 조건에도 불구하고 대여금을 장기 체납했다는 것은, 대출 당사자인 원장 등 교직원이 매월 내야 할 원리금조차 감당하지 못할 만큼 심각한 재무 위기 상태에 빠졌음을 보여주는 중대한 위험 신호다"라고 진단했다.

특히 전남광주 체납 유치원 5곳 중 2곳은 보조금 횡령 및 교비 부정 사용으로 물의를 빚은 비리 유치원인 것으로 확인된 점을 거론하며 선제적인 관리·감독이 필요하다고 지적했다.

시민모임은 "유치원 교직원 개인의 채무 불이행이 심화할 경우, 부족한 개인 자금을 메우기 위해 국고보조금과 학부모 원비 등 유치원 공금에 불법적으로 손을 댈 개연성이 매우 높다"며 "교육 당국이 체납 통지 현황조차 파악하지 못한 채 사후약방문식 감사에만 의존한다면, 제2의 비리 유치원 사태를 막을 수 없다"고 꼬집었다.

아울러 교육청에 "관내 사랍유치원 교직원의 사학연금 대여금 등 체납 통지 현황을 파악하고 학인된 사립유치원의 회계에 대해 집중 관리감독 하라"고 촉구했다.

이에 대해 교육청 관계자는 "관련 체납 현황은 아직 파악하지 못한 상태지만 사립유치원은 대부분 개인 성격이 강해 퇴직금 적립과 관리를 자체적으로 하고 있다"며 "개인 퇴직급여를 담보로 한 대출·체납이어서 현재로서는 별도의 관리나 제재가 이뤄지지 않고 있지만, 관련 내용을 확인해 보겠다"고 말했다.