대전도시공사가 재무 건전성 확보와 공공성 강화라는 이중과제에 직면했다.

민선 9기 출범과 함께 부채비율 상승, 노후 임대주택 유지관리 비용 증가, 신규 주택사업 연속성 확보 등이 주요 경영 현안으로 떠올랐다.

최근 분양에 어려움을 겪던 평촌산업단지가 농협과 물류센터 계약을 체결하면서 재무구조 개선의 계기를 마련했다.

이효식 대전도시공사 사장은 재무 건전성 확보를 최우선 경영 과제로 꼽으면서 청년주택 공급, 오월드 운영 개선, 지역 건설업계와의 상생 등 공기업으로서의 역할도 강화하겠다는 구상을 밝혔다.

프레시안은 이 사장을 만나 공사의 주요 현안과 향후 경영 방향을 들었다.

다음은 이 사장과의 일문일답.

▲이효식 대전도시공사 사장 ⓒ대전도시공사

프레시안: 취임 소감과 앞으로 공사를 이끌어갈 핵심 방향은 무엇인가.

이효식: 민선 9기 대전시정의 중요한 축을 담당하는 대전도시공사 사장이라는 중책을 맡아 무거운 책임감을 느낀다. 시민의 신뢰와 지역 사회의 성원 속에서 성장해온 만큼 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 공기업으로 발전시키겠다.

경영 방향은 크게 네 가지다. 재무 건전성 확보와 지속가능한 성장 기반 마련, 노사 상생과 소통을 통한 조직문화 개선, 시민이 체감하는 공공서비스 강화, 도시경쟁력 제고와 지역 경제 활성화를 통한 사회적 가치 실현이다.

이러한 경영방향이 구호에 그치지 않고 실질적인 성과로 이어지도록 하겠다.

프레시안: 재무 건전성 확보를 최우선 경영 과제로 꼽았다. 현재 공사의 재무 상황과 개선 대책은 무엇인가.

이효식: 공사의 부채비율은 올해 말 약 172%, 내년에는 251% 수준까지 상승할 것으로 예상된다.

임대주택 대부분이 노후화돼 시설 보수와 에어컨 설치 등 상당한 유지관리 비용이 발생하면서 수입보다 지출이 큰 구조다. 주요 수익원이던 신규 주택사업의 연속성을 확보하지 못한 점도 부담이다.

공공성과 수익성 모두 놓칠 수 없는 가치인 만큼 철저한 재무관리와 경영효율화에 집중하겠다.

사업별 타당성과 수익성을 면밀히 검토해 불필요한 비용을 줄이고 투자 우선순위를 재정립하겠다. 중기재정관리계획에 따른 자금·부채 관리와 사전 위험요인 점검을 통해 재정 부담을 낮추겠다.

신규 주택사업을 발굴하는 한편 산업단지 조성, 서남부지구 도시개발, 오월드 관련 사업의 경제성과 경쟁력을 높여 실질적인 수익으로 연결하겠다.

특히 분양에 어려움을 겪던 평촌산업단지가 최근 농협과 물류센터 계약을 체결한 만큼 이를 계기로 산업단지 분양 활성화와 재정건전화에 속도를 내겠다.

프레시안: 건설경기 침체 등 지역 경제 위축 상황에서 공사가 어떤 역할을 할 수 있나.

이효식: 공사의 재정 정상화와 지역 경제 활성화는 함께 가야 한다. 한정된 재원을 효율적으로 활용하면서 지역 건설업계에 새로운 일감과 사업 기회를 제공하는 마중물 역할을 하겠다.

건설협회·주택건설협회·전문건설협회 등과 간담회를 통해 현장의 어려움을 듣고 지역업체 참여 확대와 상생협력 방안을 구체화하겠다.

도시 인프라 확충과 생애주기별 주거지원, 도시재생사업 등을 통해 정주여건을 개선하고 지역 경제의 선순환을 이끌겠다.

프레시안: 청년·신혼부부의 주거 문제 해소를 위한 공사의 역할은 무엇인가.

이효식: 청년과 신혼부부의 주거 안정은 저출산과 인구 유출 문제에 직결되는 지역의 미래 과제다.

민선 9기 중점시책인 ‘직(職)·주(住)·락(樂) 청년주택 5000호 공급’의 핵심 주체로서 역할을 다하겠다.

지난 11월 4일 갑천4블록 공동주택 951가구 기공식을 시작으로 총 4251가구의 청년주택 건설을 추진하고 있다.

신도심에 편중된 주택공급을 보완하기 위해 원도심 내 적합한 입지도 발굴하겠다.

대학과 연계한 기숙사형 청년주택과 청년창업지원센터 조성 등 주거에서 취업·창업·지역정착으로 이어지는 지원모델도 확대하겠다.

프레시안: 오월드의 지속적인 운영 적자도 경영 부담으로 작용하고 있다. 구체적인 개선 대책과 향후 운영 계획은 무엇인가.

이효식: 오월드는 대전의 대표적인 관광·여가시설이자 시민들에게 휴식과 즐거움을 제공하는 공공자산이다.

하지만 지속적인 적자로 경영 부담이 커지고 있는 만큼 운영 전반에 대한 진단과 근본적인 개선이 필요하다. 크게 세 가지 과제를 추진하겠다.

동물복지 중심의 운영체계 전환이 필요하다. 개정된 동물원법의 취지에 맞춰 단순히 동물을 전시하고 관람하는 공간에서 벗어나 동물복지와 생태적 특성을 존중하고 생명존중과 생태보전의 가치를 전달하는 공간으로 발전시키겠다.

노후시설 현대화와 유휴공간 활용 정책을 추진하겠다. 현재 놀이시설은 이용객의 눈높이에 미치지 못하고 있고 시설 노후화에 따른 안전관리의 중요성도 커지고 있다.

시설별 안전성과 이용만족도를 종합적으로 점검해 단계적으로 시설을 교체·정비하겠다. 활용도가 낮은 공간은 민간임대 등 다양한 활용 방안을 모색해 추가 수익을 창출하겠다.

통합 테마파크 운영 체계를 구축하겠다. 주랜드, 조이랜드, 플라워랜드, 버드랜드의 개별 특색을 살리면서 각 공간을 하나의 이야기로 연결하겠다.

구역 간 연계프로그램과 관람 동선을 개선하고 새로운 콘텐츠를 발굴해 공공성과 수익성을 함께 갖춘 복합관광명소로 발전시키겠다.

프레시안: 조직 경쟁력 강화와 노사관계에 대한 구상은 무엇인가.

이효식: 조직 경쟁력은 구성원들이 서로 존중하고 자유롭게 소통하는 데서 나온다.

직급과 직책에 관계없이 현장의 목소리를 경영에 반영하고 공정하고 합리적인 성과평가와 보상체계를 마련해 구성원들이 자부심을 갖고 일하도록 하겠다.

노동조합은 공사의 발전과 임직원의 권익 향상을 함께 고민하는 동반자다. 입장 차이가 있더라도 대화와 상호 존중을 통해 합리적인 해법을 찾겠다.

임직원이 행복하고 조직이 건강해야 시민에게도 더 나은 공공서비스를 제공할 수 있다.

프레시안: 대전 시민과 독자들에게 전하고 싶은 말은.

이효식: 공기업의 존재 이유는 시민에게 있다. 행정 편의나 공급자 중심의 관행에서 벗어나 시민이 일상에서 체감하는 변화를 만들고 작은 민원에도 책임감 있게 응답하는 조직으로 거듭나겠다.

공사의 성과는 시민과 지역사회에 실질적인 혜택으로 돌아가야 한다. 시민 수요를 반영한 도시 개발과 양질의 일자리 창출, 사회적 약자에 대한 배려, 환경과 안전을 중시하는 책임경영을 실천하겠다.

내년까지 재정여건이 쉽지 않겠지만 경영효율화와 신규사업 발굴을 통해 재무 건전성을 높이고 지역 경제에도 보탬이 되겠다.

현재세대와 미래세대가 함께 누리는 지속가능한 도시 대전을 만들고 민선 9기 시정을 뒷받침하며 공기업 본연의 역할을 다하겠다.

시민 여러분의 지속적인 관심과 성원을 부탁드린다.

대담=이재진 프레시안 대전세종충청본부 기자