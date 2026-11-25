중앙대 청소노동자가 정수기에서 물 8병을 떠갔다는 이유로 징계 절차에 회부됐다. 청소노동자들은 징계를 추진 중인 용역업체 맥서브가 평소 부당노동행위를 일삼았다며 특정 노조 조합원을 겨냥한 표적 징계라 주장했다.

전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 서울지부는 24일 서울 동작 중앙대학교에서 기자회견을 열고 이번 징계를 1050원 어치 초코파이를 냉장고에서 꺼내먹은 노동자가 절도죄로 고소당한 '초코파이 절도' 사건에 빗대며 "맥서브는 조합원에 대한 표적 징계를 즉각 철회하고 사과하라"고 촉구했다.

노조 설명에 따르면 앞서 지부 조합원인 청소 노동자 A 씨는 지난 9월 자신이 근무하는 건물 정수기에서 남편과 함께 물 8명을 받아 갔다. 평소 현충원에서 생수를 떠먹었으나, 수질 검사로 현충원 생수 공급이 중단되자 한 일이었다.

이를 CCTV 영상으로 확인한 맥서브 관리자 B 씨는 A 씨를 불러 절도죄로 고소하겠다고 위협했다. 남편까지 고소당하지 않으려면 사직서를 쓰라고 종용했다고도 노조는 주장했다.

이후 사측은 지난 11일 A 씨에게 징계 절차 회부를 통보한 뒤 19일 인사위원회를 열려 했으나 당일 취소했다. '취소 이유를 들었냐'는 질문에 지부 관계자는 "사정이 생겼다는 말만 들었다"며 "연기된 것"이라 답했다.

맥서브는 지난 11월 공공운수노조가 아닌 다른 복수노조에 월 300만 원씩 운영비를 지급한 일이 적발돼 고용노동부에 의해 부당노동행위 혐의로 기소 의견 송치된 업체다. 2년 연속 연장근무수당, 연차수당 등을 체불해 노동부에서 체불임금 1090만 원을 지급하라는 시정 지시도 받았다.

노조는 이런 문제를 해결하기 위해 조합원들이 쉬는 시간을 이용해 학내에서 선전전을 시작하자 맥서브 사측이 근무시간 엄수를 공지한 뒤 조합원에 대한 감시 행위를 시작했다고 주장했다.

아울러 약정 출근시간인 오전 7시보다 한 시간에서 한 시간 반 가량 일찍 출근하는 청소노동자들이 아침 일을 마친 뒤 관행대로 휴게실에서 아침 식사를 하고 있는데, 관리자가 들어와 '근무시간에 왜 밥을 먹냐'며 15분 간 고성을 지르며 시말서 작성을 요구했다고 주장했다. 그 과정에서 전 용역업체가 사준 '밥솥을 치우라'고 지시했다고도 전했다.

▲민주노총 공공운수노조 서울지부가 24일 서울 동작 중앙대학교에서 '부당노동행위 비호, 청소노동자 표적 징계 중앙대 맥서브 규탄' 기자회견을 열고 있다. ⓒ프레시안(최용락)

회견에서 윤화자 공공운수노조 서울지부 중앙대분회장은 "건물에 있는 공용 정수기에서 물을 8병 떠간 일은 평소 같으면 경고로 끝날 일"이라며 "이걸 갖고 고소하겠다고 협박하고 사직하라고 종용하다 안 되니까 징계하고 있다고 하고 있다"고 사측을 비판했다.

휴게실에서 아침밥을 먹지 못하게 한 데 대해서도 그는 "9시 전에 새벽 일을 마쳐야 하기 때문에 6시나 5시 반에 출근한다. 새벽에 화장실부터 쓰레기 처리까지 하고 나면 허기가 져 식사를 안 할 수가 없다"며 "이런 사정을 뻔히 알고 있으면서도 그동안 해왔던 방식에 갑자기 시비를 걸고 있다"고 질타했다.

학생들도 원청인 중앙대의 책임 있는 대응을 촉구하며 청소노동자에게 힘을 실었다. 중앙대인권네트워크에서 활동하는 사회학과 재학생 김은수 씨는 "맥서브가 온갖 방법으로 노조를 파괴하는 동안 중앙대는 뒤에 숨어 침묵하고 있다"며 "때리는 사람만큼 나쁘 사람은 보고도 모른 체 하는 사람이다. 저는 제가 다니는 학교가 방관자가 되기를 바라지 않는다"고 강조했다.

민주사회를 위한 변호사 모임 노동위원장인 김상은 변호사는 맥서브가 단체협약에 적시된 '회사의 명예를 손상시키는 행위', '회사에 고의로 재산상 손실을 입히는 행위'를 징계사유로 들고 있는 데 대해 원청인 중앙대의 "정수기에서 물 8병 떠갔다고 해 회사의 명예가 손상됐다고 볼 수 있나. 회사에 재산상 손실을 입혔다고 볼 수 있나"라고 물었다.

김 변호사는 "설령 징계 사유가 되더라도 아주 사소한 사유를 이유로 맥서브는 노동자에게 퇴직을 강요했다. 이는 정당한 이유 없이 의무 없는 일을 하게 하려 한 강요 미수죄에 해당한다"며 "그런 맥서브가 노동자를 징계하려 하고 있다. 징계의 부당함을 알리고 징계를 방어하기 위해 노조와 함께 하겠다"고 밝혔다.

<프레시안>은 이날 노조의 '부당노동행위', '정수기 물 8병 징계' 등 주장에 대한 맥서브 측의 입장을 듣기 위해 수차례 연락했으나, 담당자와 연락이 닿지 않았다.