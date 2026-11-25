사천시는 사천공항의 확장과 CIQ(세관·출입국관리·검역)시설 설치를 위해 남해군·하동군과 공동 대응에 나섰다고 24일 밝혔다.

시는 하동 플랜트 연구단지에서 열린 '사천-남해-하동 행정협의회' 2026년 하반기 정기회의에서 3곳 시·군의 공동 대응을 이끌어 냈다.

즉 지역의 항공 접근성을 개선하기 위한 것.

박동식 사천시장은 "이번 공동건의는 사천공항을 우주항공산업의 글로벌 경쟁력 확보와 남해안 국제관광 활성화를 위한 핵심 기반시설로 육성하겠다"며 "사천공항에 국제선 운항 기반을 마련하고 관련 시설을 확충하는 것은 우주항공산업 관계자의 국내외 이동 편의를 높이는 데 있다"고 말했다.

▲사천·남해·하동 행정협의회 하반기 정기회의를 개최하고 있다. ⓒ사천시

박 시장은 또 "사천시의 제안 외에도 남해군이 제안한 시금치 등 농작물 재해보험 가입 시기 및 기준 개선 공동건의가 주요 안건으로 다뤄졌다"면서 " 3개 시·군은 작물별 재배 특성을 반영한 보험 가입 기준 개선 필요성에 공감하고 농가의 보험 가입 기회 확대를 위해 공동 대응하기로 했다"고 덧붙였다.

그러면서 "지역 발전을 위한 협력사업을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다"고 의미를 부여했다.

박동식 시장은 "남해군·하동군과 긴밀히 협력해 공항개발 종합계획에 관련 사업이 반영될 수 있도록 공동 대응하고 사천공항이 지역을 넘어 대한민국 우주항공산업과 남해안 관광의 거점으로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.