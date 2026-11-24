▲전주시의회

전북 전주시의회가 행정사무감사를 통해 전주시의 재정관리 부실과 국비 환수 우려 및 주요 개발사업 지연 등을 지적하며 개선 대책을 촉구했다.

24일 전주시의회에 따르면 각 상임위원회는 지난 17일부터 진행한 행정사무감사를 마무리하고 오는 26일부터 제4회 추가경정예산안과 내년도 본예산안 예비심사에 들어간다.

이번 감사에서는 주요 사업의 추진 실태와 예산 집행의 적정성 및 행정 운영 전반의 문제점을 집중적으로 점검했다.

행정위원회는 △가용재원 산정 오류 △자체감사 부실 △서울세종사업소장 임용 특혜 의혹 △전주시설공단의 반복적인 감사 지적사항 등을 문제 삼았다.

복지환경위원회는 △수돗물 필터 변색 사태 대응 △탄소중립지원센터 지정·운영의 적정성 △광역소각장 주민지원협의체 운영의 투명성 △종량제봉투 가격 인상에 따른 시민 부담 △자임추모공원 사태에 따른 유가족 추모권 보장 △경로당 물품 지원기준 개선 등을 지적했다.

문화경제위원회는 △전주정보문화산업진흥원장 해외출장 및 성과급 과다 지급 △문화관광거점도시 사업 국비 환수 우려 △전주관광재단의 잉여금 반납과 공모사업 포기 △독립영화의집 반쪽 개관 문제 △시청 별관 미술작품 선정 과정의 공정성 문제 △예술단 지휘자 평가기준 개선 △신축 야구장 활용계획 부재 등을 다뤘다.

도시건설위원회는 △옛 대한방직 부지 개발사업 착공 지연 및 시행사 자광의 자금 조달 능력 △노후 버스 교체 예산 부족 △야간 도로 차선 시인성 저하 △불법 현수막 처리 △도로 포트홀과 건축물 안전관리 문제 등을 점검했다.

최주만 전주시의회 의장은 "감사에서 제기된 문제들이 실질적인 제도 개선으로 이어질 수 있도록 집행부의 후속 조치를 지속적으로 점검하겠다"고 밝혔다.