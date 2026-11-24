한국장학재단과 교육부는 학생들이 학교와 지역사회 등 일상에서 마주하는 다양한 문제를 인공지능(AI)으로 해결하는 ‘AI 온이음 DREAM 챌린지’를 24일부터 개최한다고 밝혔다.

이번 대회는 ‘AI 온이음 사업’에 참여한 학생들이 학습한 AI 기술과 활용역량을 실제 생활 속 문제 해결에 적용하고, 창의적인 아이디어와 우수사례를 발굴·확산하기 위해 마련됐다.

특히 학생들이 AI를 단순히 학습하거나 활용하는 수준을 넘어, 스스로 문제를 발견하고 해결책을 직접 설계·구현하는 경험을 통해 자기주도적 문제해결 역량과 창의적 사고력을 높이는 데 목적이 있다.

대회 주제는 ‘내 주변과 사회의 문제를 AI로 풀어라’이다. 참가 학생은 직접 겪거나 관찰한 문제를 선정하고, AI 온이음 플랫폼을 활용해 이를 해결할 수 있는 출품작을 제작한다.

참가 부문은 ▲ 사용자의 요청에 따라 정보를 분석하고 특정 업무의 수행을 지원하는 ‘AI 에이전트’ ▲ AI 기술과 코딩을 활용해 웹브라우저에서 작동하는 서비스를 구현하는‘AI 웹앱’등 2개 부문으로 운영된다.

참가 신청은 11월 24일부터 12월 31일까지며, 대회전용 누리집(dream-challenge.baze.cloud)에서 온라인으로 할 수 있다.

AI 온이름 사업에 참여하는 학생은 개인 또는 동일 학교 학생으로 구성된 5명 이하의 팀으로 신청하면 된다.

한국장학재단은 서류 심사를 거쳐 2027년 1월 11일 본선 진출팀 12개 팀(부문별 6개 팀)을 선정·발표할 예정이다.

본선 진출팀에는 AI 전문가의 온라인 멘토링을 제공하여 출품작의 완성도를 높이고, 아이디어를 실제 구현 가능한 결과물로 발전시킬 수 있도록 지원한다.

본선은 2027년 2월 4일에 개최되며, 심사위원단은 문제 해결 접근의 타당성, 아이디어의 창의성, AI 활용도, 실현 가능성 등을 종합적으로 평가해 우수작을 선정한다.

본선 진출팀에는 총 3천만 원의 상금을 순위에 따라 차등 지급하며, 대상과 최우수상에는 교육부 장관상 3점, 우수상과 장려상에는 한국장학재단 이사장상 6점을 수여한다.

박창달 한국장학재단 이사장은 “이번 대회가 학생들이 학교와 지역사회에서 마주하는 다양한 문제를 스스로 발견하고, AI 기술을 활용해 창의적인 해결책을 만들어 보는 소중한 기회가 되길 바란다”며, “AI 온이음 사업을 통해 학생들의 실질적인 AI 활용역량을 높이고, 누구나 AI를 활용해 자신의 가능성을 발휘할 수 있는 교육환경을 조성함으로써 미래 인재 양성에 적극 기여하겠다”고 밝혔다.

참가 신청 및 대회 관련 자세한 사항은 대회 전용 누리집에서 확인할 수 있으며, 문의는 이메일(contest@baze.co) 또는 AI 온이음 플랫폼 내 ‘1:1문의’를 통해 가능하다.