경북의 풍부한 역사·문화유산을 학교 교육과 연계해 학생들의 지역 자긍심을 높이고 국가유산의 가치를 알리기 위한 제도적 기반이 마련될 전망이다.

경상북도의회 이동협 의원(국민의힘·경주)은 국가유산을 활용한 학교 교육 활성화를 위해 ‘경상북도교육청 국가유산교육 진흥 조례안’을 대표발의했다.

지난 2024년 5월 시행된 ‘국가유산기본법’에 따라 기존 문화재 중심의 관리 체계는 문화유산과 자연유산, 무형유산을 아우르는 국가유산 체계로 전환됐다. 해당 법률은 국가와 지방자치단체가 국민의 국가유산에 대한 이해와 애호의식 함양을 위해 적절한 교육 기회를 제공하도록 규정하고 있다.

경북은 2320여 건에 달하는 전국 최고 수준의 국가유산을 보유하고 있다. 석굴암·불국사, 경주역사유적지구, 하회·양동마을, 한국의 서원, 고령 지산동고분군 등 세계유산을 비롯해 인류무형유산과 세계기록유산까지 유네스코 3대 유산 분야를 모두 보유하고 있다.

그러나 이처럼 풍부한 역사·문화 자원을 학교 교육에 체계적으로 활용할 수 있는 제도적 기반은 상대적으로 부족했다.

이번 조례안에는 △국가유산교육 시행계획 수립·시행 △교재 및 교육 프로그램 개발 △교원 역량 강화와 우수사례 발굴·확산 △학교 교육과정 및 지역사회와 연계한 국가유산교육 △국가유산교육주간 운영 △국가유산청과 지방자치단체, 관련 기관·단체 간 협력체계 구축 등의 내용이 담겼다.

이동협 의원은 “역사와 문화를 안다는 것은 우리가 누구인지를 안다는 것”이라며 “유산은 원형을 보존하는 것만으로 이어지지 않고, 가르치고 배울 때 비로소 살아 있는 유산이 된다”고 말했다.

이어 “경북의 아이들은 어느 지역보다 가까이에서 국가유산을 만날 수 있다”며 “이 축복받은 교육환경을 교실의 배움으로 잇는 일이 미래 인재를 기르는 길이자 이번 조례안의 취지”라고 강조했다.

한편 이번 조례안은 경북도의회 제367회 제2차 정례회 제1차 교육위원회 심사를 거쳐 본회의에서 최종 의결될 예정이다.