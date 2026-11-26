한국은행이 기준금리를 현 3%에서 3.25%로 0.25%p 인상했다. 3개월 만에 추가 인상이다. 반도체 호황으로 경제성장률이 예상보다 높아졌을 뿐만 아니라 물가 상승 압력도 지속되고 있기 때문이다.

한국은행 금융통화위원회는 26일 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 연 3.25%로 인상했다. 올해 3번째 인상으로 지난 7·8월 두 차례 연속 기준금리를 올리고 10월 동결한 후 3개월 만에 또다시 인상했다. 올해만 총 상승폭은 0.75%p다.

이로써 기준금리는 2024년 11월 이후 2년 만에 가장 높은 수준이 됐다.

한국은행의 기준금리 인상은 예상을 웃도는 성장세와 목표 수준을 상회하는 물가 때문이다. 3분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1% 성장해 한은의 8월 전망치(0.3%)를 크게 웃돌았다. 10월 소비자물가와 근원물가 상승률도 2% 후반대를 이어갔다.

이날 발표한 수정 경제전망을 보면 한국은행은 올해와 내년 성장률 전망치를 각각 3.9%, 4.1%로 제시했다. 8월 전망치(3.3%·2.9%)보다 각각 0.6%포인트, 1.2%포인트 올렸다. 이번에 처음 전망한 2028년 성장률은 3%로 제시했다. 소비자물가 상승률 전망치는 올해 2.7%을 유지했고, 내년은 2.3%에서 2.4%로 0.1% 높였다. 2028년 물가 전망은 2.1%이었다.