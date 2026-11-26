윤석열 전 대통령의 한덕수 전 국무총리 내란 사건 재판 위증 혐의에 대한 무죄 판결이 확정됐다.

대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 26일 윤 전 대통령의 위증 혐의 사건 상고심 선고기일을 열고 무죄를 선고한 2심 판결을 확정했다.

윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리가 건의하기 전부터 12.3 비상계엄 선포를 논의하기 위한 국무회의를 열려 했던 것처럼 거짓 증언했다는 혐의를 받았다.

당시 윤 전 대통령은 '처음부터 국무회의에 필요한 인원을 불러야 한다고 생각했나'라고 재판부가 묻자 "그렇다. 전 세계에 알리면서 계엄 선포를 하기 때문에 당연히 국무회의가 필요하다는 것도 알고 있었다"고 답했다.

1, 2심 재판부 모두 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했으나 이유는 달랐다.

2심 재판부는 해당 증언이 의견이 아닌 경험한 사실에 관한 진술이라 위증죄 대상이 되나, 해당 증언이 기억에 반하는 허위 진술이라는 점이 증명되지 않았다고 보봤다.

1심 재판부는 윤 전 대통령이 한 전 총리 건의와 무관하게 국무회의를 소집할 계획이 있었던 것으로 보이며, 문제가 된 증언은 주관적 평가여서 위증죄 대상이 되지 않는다고 판단했다.

특검은 1심에서 징역 2년을, 2심에서 벌금 1000만 원을 구형했다.