한국 청년들의 노동을 생계형 밥벌이 호러로 포장한 넷플릭스 <꿀알바>. 지난 10월 30일 오픈된 이후 글로벌 TOP 비영어 쇼 부문 1위에 오를 정도로 큰 인기를 끌었다. 최저시급의 50배부터 시작하는 '꿀알바'를 소개하는 거미인력사무소에 청년 '혁준'이 발을 담그면서 일어나는 일이다.

편의점 알바, 우유배달, 임상실험, 건설 현장 등 현재 청년들이 한 가지 쯤은 해봤을 아르바이트가 드라마의 배경이다. 그리고 그 배경에는 늘 악령이 출몰한다. 청년 알바생은 그 악령에 잡혀 죽거나, 아니면 끝까지 알바 시간을 버텨 상상 이상의 시급을 받는 식이다.

공포 판타지 장르인 이 드라마의 장점은 위험을 감수하고 노동을 해야 하는 비정규직 청년들의 현실을 적나라하게 드러낸다는 점이다. 드라마를 보다 보면 공포를 유발하는 존재가 드라마에 나오는 악령인지, 아니면 청년들이 일하는 노동 현장인지 분간할 수 없게 된다.

그간 켜켜이 쌓아온 노동시장의 격차에 최근 AI 확산 등 산업구조의 변화, 늘어만 가는 경력직 채용 등은 청년들이 사회에 나오는 구멍은 더욱 좁아지게 만들고 있다. 오랜 노력을 기울여도 사회에 첫발을 내딛기도 어렵다. 사회에 진입한다 해도 대부분은 불안정한 고용과 열악한 노동환경에 허덕이게 된다. 청년들이 마지못해 ‘꿀알바’를 하는 이유다. 이러한 청년들의 문제는 어떻게 해결할 수 있을까.

김주영 더불어민주당 의원실과 한국노총 성수유니온랩 주최로 25일 국회의원회관 제8간담회의실에서 열린 '청년 노동 정책 어디로 가야 하나' 국회토론회에서는 현재 청년이 처한 노동환경과 해결 방안 등을 다뤘다. 앞서 지난 17일에는 청년 당사자들의 목소리를 직접 듣는 청년 간담회를 진행한 바 있다.

▲ <꿀알바> ⓒ넷플릭스

20~30대 '쉬었음' 68만 명 달해

이날 발제자로 나선 김주영 의원실 송다미 비서관은 현재 청년들이 처한 상황을 데이터로 보여줬다.

국가데이터처가 발표한 20206년 10월 고용 동향에 따르면 청년층 고용률이 30개월 연속 하락해 42.9%를 기록했다. 이는, 6년 만에 가장 낮은 수치다. 특히 전년 동월대비 기준 15~29세 청년층 인구가 14만1000명 감소했지만, 취업자는 19만6000명 줄어들어 인구 감소만으로 설명하기 어려운 고용 부진이 나타나고 있었다.

또한 올해 8월 기준 20~30대의 '쉬었음'은 68만 명에 달했다. 송다미 비서관은 "취업난이 장기화하는 가운데 미디어상에는 청년들 스스로 취업난을 자조적으로 풍자하는 '쉬었음' 밈까지 등장하고 있다"고 설명했다.

청년층의 고용지표가 악화하는 가운데 취업 준비 기간도 길어지고 있었다. 2026년 5월 국가데이터처의 청년층 부가조사 분석에 따르면 15~29세 졸업 후 미취업 청년은 124만3000명에 달했다. 이 가운데 미취업 기간이 1년 이상인 비율은 48.6%로 2009년 이후 가장 높은 수준이었다. 특히 19~29세 졸업 후 미취업 청년 가운데 3년 이상 미취업 상태인 비율은 고졸 이하가 30.4%로, 대졸 이상(11.9%)의 약 2.6배에 달했다.

또한 어렵게 취업에 성공했다 해도 오래 머물기는 어려웠다. 첫 일자리를 이미 그만둔 청년은 62.8%로 이들의 평균 근속기간은 14.4개월이었다. 특히 첫 일자리를 그만둔 사유 가운데 가장 높은 비중을 차지한 것은 근로조건 및 근로환경에 대한 불만족(44.9%)이었다.

김주영 의원실과 한국노총 성수유니온랩이 서울 소재 2030 임금근로자 500명을 대상으로 실시한 실태조사에서는 장시간 노동과 불충분한 보상 문제가 확인됐다. 응답자 65.4%는 최근 3개월간 주당 평균 40시간을 초과해 근무한 것으로 나타났다. 특히 야근 경험자 354명 중 83.3%는 야근의 원인으로 과도한 업무량을 꼽았다.

더 큰 문제는 실제 노동에 대한 보상이었다. 연장, 야근, 휴일 근로 경험자 352명 중 57.1%는 관련 수당을 전부 지급 받지 못했다고 답했다. 이중 35.5%는 수당을 전혀 받지 못했으며 수당을 제대로 받지 못한 응답자 201명 가운데 46.8%는 그 이유로 포괄임금 방식을 꼽았다.

실태조사에서 응답자의 63.8%는 회사의 보상 체계가 부족하다고 평가했으며, 55%는 3년 후 현재 회사에 다니고 있지 않을 것이라고 답했다.

송다미 비서관은 청년간담회에 참석한 청년들의 발언을 언급하며 "이번 실태조사와 간담회를 통해 청년들이 겪는 취업난과 열악한 노동환경이 서로 분리된 문제가 아니라는 점을 확인했다"며 "청년들은 취업을 위해 끊임없이 새로운 역량과 경력을 요구받지만 정작 이를 쌓을 기회는 부족했다. 어렵게 취업에 성공하더라도 장시간 노동과 불충분한 보상 등 열악한 근로조건에 직면해 일터를 떠나거나 경력을 이어가기 위해 이러한 부담을 감수하고 있었다"라고 설명했다.

그러면서 송 비서관은 "특히 청년들의 어려움은 단순히 일자리를 구하는 문제에 그치지 않는다"며 "경제적 여건에 따라 취업 준비의 기회가 달라지고 반복되는 채용 탈락과 장기화 되는 구직활동은 청년들에게 좌절감과 심리적 박탈감을 안겨주고 있었다"라고 분석했다.

송 비서관은 이에 "교육 단계에서 다양한 진로를 탐색할 기회를 넓히고 취업 준비 과정의 부담을 완화하는 동시에 청년들이 노동시장에 진입한 이후에도 안정적으로 경력을 이어갈 수 있도록 지원해야 한다"며 "교육과 취업, 노동을 각각의 문제가 아닌 하나의 연속된 과정으로 바라보는 접근이 필요하다"고 말했다.

▲ 김주영 더불어민주당 의원실과 한국노총 성수유니온랩 주최로 25일 국회의원회관 제8간담회의실에서 열린 '청년 노동 정책 어디로 가야 하나' 국회토론회에서는 현재 청년이 처한 노동환경과 해결 방안 등을 다뤘다. ⓒ프레시안(허환주)

"청년을 향한 사회적 가스라이팅은 '쉬었음 청년'"

김다정 청년유니온 집행위원은 현재의 청년들을 두고 "청소년기에는 입시만이 전부인 것처럼 내몰렸고 치열한 경쟁을 뚫고 들어간 대학에서는 학점과 스펙 경쟁에 매달렸다"며 "그 모든 관문을 통과한 뒤 기다리고 있는 건 또 다른 긴 취업의 터널이다"라고 설명했다.

김 팀장은 "노력, 성실, 최선이라는 망치를 아무리 내리쳐도 현실의 창은 깨지지 않았고 결국 청년들은 실패의 원인을 스스로에게 찾고 고립시켰다"라며 "구조의 문제는 지워지고 개인만이 남았다. 이렇게 청년을 향한 사회적 가스라이팅은 '쉬었음 청년'이라는 단어를 만들었다"라고 주장했다.

김 팀장은 "청년세대가 겪는 사회, 경제적 문제들을 열어보면 '노동'이라는 하나의 방으로 연결된다"며 "본질에 가려진 이러한 논의들은 정치를 더 우습게 만든다. 당장 모든 것을 한 번에 바꿀 완벽한 정답을 내놓기는 어렵겠지만 정확하게 질문할 때 변화는 시작된다"고 청년들에게 관심을 가져줄 것을 당부했다.

김기홍 한국노동연구원 패널데이터연구실 실장은 청년 고용의 부진은 노동시장 이중구조에 따른 구직 활동 장기화와 미스매치가 결합된 구조적 현상이라고 주장했다. '미스매치'(실업)은 구직자가 구직이 용이한 부문으로 이동하지 못해 발생하는 실업을 말한다.

김 실장은 "청년 고용 부진에 가장 크게 일조하고 있는 것은 화이트칼라 쏠림에 의한 직종 미스매치 실업"이라며 "청년 구직자 부족은 전문학사, 핑크칼라(보건, 사회복지), 블루칼라(건설직) 일자리에 집중되고 있다"라고 설명했다.

김 실장은 그러면서 "고령화 및 고학력화로 세대 간 학력 격차가 축소되고 AI 확산으로 사무직 수요가 감소함에 따라 청년층의 직능수준 및 직종 미스매치는 더욱 심화할 우려가 있다"라며 청년 미스매치 실업과 노동시장 이중구조가 교차하는 지점부터 개선을 시작해야 한다고 촉구했다.

김 실장은 "전문학사, 핑크칼라 같은 일자리는 청년 구직자가 부족할 뿐만 아니라 AI 확산의 영향이 상대적으로 작은 부문"며 이에 청년 구직자들을 유치하기 위해 "수가 현실화 등 핑크칼라 같은 일자리의 질 개선을 검토하는 방안을 고려해야 한다"고 제안했다.

김 실장은 그러면서 "또한 구조적 차별 철폐와 숙련 전수 및 보상 체계 표준화로 블루칼라의 일자리 질 개선이 필요하다"고 주장했다.