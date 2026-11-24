한동훈 무소속 의원에 대한 국민의힘 당권파의 '조작 징계' 의혹을 제기한 최모 전 국민의힘 윤리위원이 과거 장동혁 대표에게 금전을 요구했었다는 보도가 나왔다. 이를 계기로 당권파는 '폭로 의도가 불순하다'는 의혹을 제기하는 한편, 친한계 측은 "사실이어도 큰 문제, 아니어도 큰 문제"라고 반박했다.

<문화일보>는 24일 국민의힘 지도부 핵심 관계자가 "최 전 윤리위원이 지난 3월 초 장 대표에게 현안 분석과 대응 전략 등을 담은 '데일리 보고서'를 작성해 주겠다며 최대 10억 원의 컨설팅비를 요구했다"는 말을 했다고 보도했다.

당 지도부는 이를 수용하지 않았다고 한다. 다른 국민의힘 관계자도 최 전 윤리위원에 대해 "최소 5억 원에서 최대 10억 원이 적힌 비용을 내밀었던 사람"이라고 말했다.

이에 대해 최 전 윤리위원은 "심각한 명예훼손"이라며 "이런 것(금전 요구)에 대응하면 자리설, 금전설로 제보자의 신뢰를 붕괴시키려는 전략에 말리는 것이니 공개될 사건에 집중해 주시길 부탁드린다"고 말했다고 이 매체는 보도했다.

당권파는 이 보도를 근거로, 최 전 윤리위원의 '조작 징계' 의혹 폭로에 불순한 의도가 있다고 주장하고 있다.

이에 대해 친한계인 배현진 의원은 해당 보도를 공유하며 "10억, 아무에게나 요구할 상상도 할 수 없는 금액이다. 한동훈 대표 제명 후 비밀폰으로 '고맙다'는 깍듯한 인사까지 챙겼던 장(동혁) 대표가 그 간의 침묵을 깨고 '윤리위원에게 금전요구 당했다' 며 첫 반응을 냈다"고 비꼬았다.

배 의원은 "사실이어도 큰 문제, 아니어도 큰 문제. 장동혁 대표는 '왜' 를 상세히 밝히세요. 왜"라고 했다.