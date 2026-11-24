▲전주시청

전북 전주시가 수돗물 필터 변색 사태와 관련해 지역 내 배수지 10곳의 수질을 검사한 결과 모든 항목이 먹는물 수질기준을 충족했으며 망간도 검출되지 않았다.

시는 지난 9일 10개 배수지에서 채취한 수돗물의 전 항목 수질검사 결과 모두 '적합' 판정을 받았다고 24일 밝혔다.

앞서 이달 초 전주 송천동 에코시티를 시작으로 완주·진안·익산 등 용담댐 광역상수도 이용 지역에서 수돗물 필터 변색과 흙냄새 민원이 잇따랐다.

가뭄에 따른 용담댐 저수율 하락과 기온 저하로 상·하층부의 물이 섞이면서 망간이 유입된 것이 주요 원인으로 지목됐다.

시는 지난 2~5일 배수지에서 최대 0.012㎎/L 망간이 검출됐으나 먹는물 수질기준(0.05㎎/L) 이내였으며 한국수자원공사 고산정수장에서도 지난 8일부터 망간이 검출되지 않았다고 설명했다.

다만 검사에서 확인하기 어려운 극미량의 망간이 잔류염소와 반응해 가정용 필터에 쌓이면서 변색을 일으킬 수 있다고 덧붙였다.

시는 수질검사 결과를 누리집에 공개하고 전북도 등 관계기관과 수질관리 개선 및 재발 방지 대책을 논의할 계획이다.

시 관계자는 "최근 수돗물 필터 변색으로 불편을 겪으신 시민 여러분께 송구스럽게 생각한다"며 "현재 정수장과 10개 배수지 수질은 안정적으로 관리되고 있다. 앞으로도 시민들이 수돗물을 안심하고 사용할 수 있도록 수질관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.