강삼영 강원특별자치도교육감은 24일 서울 여의도 국회 앞에서 전국 시·도교육감 릴레이 1인 시위에 참여해 교육재정 상생안의 조속한 입법을 촉구했다.

강삼영 교육감은 이날 "교육재정이 흔들리면 대한민국 미래가 흔들립니다. 교육재정 지키는 상생안, 국회가 답해주십시오"라는 문구가 적힌 피켓을 들었다.

▲국회 앞 전국 시·도교육감 릴레이 1인 시위. ⓒ강원특별자치도교육청

강삼영 교육감은 상생안의 취지를 설명하며 국회의 협조를 요청했다.

강삼영 교육감은 "지난 4일 제안한 교육재정 상생안은 현행 지방교육재정교부금의 내국세 연동률(20.79%)을 유지하면서 세수 변동에 따른 재정 부담을 국가와 교육계가 나누는 방안"이라며 "아이들의 배움에 필요한 재원을 안정적으로 확보할 수 있도록 교육재정 상생안을 조속히 입법해 줄 것을 당부한다"고 말했다.

▲국회 앞 전국 시·도교육감 릴레이 1인 시위. ⓒ강원특별자치도교육청

이번 1인 시위는 정부의 지방교육재정교부금 개편 논의에 대응해 대한민국교육감협의회가 벌이는 전국 시·도교육감 공동 행동이다.

▲국회 앞 전국 시·도교육감 릴레이 1인 시위. ⓒ강원특별자치도교육청

지난 17일 경남교육감과 전북교육감을 시작으로 오는 26일까지 이어가기로 했다.