▲광주특별시교사노동조합 로고 ⓒ광주특별시교사노동조합

광주지역 유아교육의 사립유치원 의존도가 지나치게 높다며 공립유치원 비율 확대와 사립유치원 관리·감독 강화를 요구하는 지적이 제기됐다.

광주특별시교사노동조합이 24일 제시한 2026년 국가통계포털 자료에 따르면 광주 전체 유치원 원아 1만7480명 중 공립은 3250명·18.6%에 그쳤고, 사립은 1만4230명·81.4%으로 전국 평균 공립 비율인 30.1%에 비해 큰 격차를 보였다.

이에 광주교사노조는 이날 입장문을 내고 "전남광주교육청은 부실 사립유치원을 줄이고 공립유치원의 수용 능력을 높여 사립유치원 과의존 현상을 타개해야 한다"고 촉구했다.

특히 현행 원아모집 방식의 한계를 지적하며 교육청의 적극적인 개입을 요구했다.

노조는 "교육청의 행정지도 없이 원아 모집마저 시장의 선택에 맡긴다면, 공립유치원의 소멸은 머지않아 현실이 될 것"이라며 "교육청이 직접 원아를 모집해 배정하는 방식을 도입해야 한다"고 강조했다.

또한 사립유치원 교사들과 공립유치원 교사들의 임금 격차도 도마에 올랐다.

노조는 "사립유치원 문제는 어디서부터 손봐야 할지 모를 정도로 심각하다"며 "사립유치원 교사들은 공립 교원과 동등한 수준으로 임금이 지급받도록 규정하고 있으나, 현장에서는 유치원 원장들이 이를 어겨 열악한 임금에 시달리고 있다"고 토로했다.

그러면서 "광주시교육청은 사립유치원 교사들이 정당한 급여를 받고 있는지 부터 즉각 점검하고 교원 급여조차 제대로 지급하지 못하는 부실 유치원부터 폐원 절차에 돌입하라"고 촉구했다.

교육청 관계자는 사립유치원 쏠림현상에 대해 "해당 상황은 파악하고 있지만 학부모 선택이 우선이라 원아 배정을 강제하기는 어렵다"면서도 "공립 원아 수를 높일 수 있는 방안을 계속 강구하고 있다"고 설명했다.

아울러 사립유치원에 대한 관리·감독에 대해서는 "매번 전수조사하기는 어렵지만 3년 주기로 각 지원청이 방문 지도·점검하고 있다"며 "사립유치원 교사에게 임금이 제대로 지급되지 않는 등의 부정수급이 적발되면 환수조치 등을 통해 관리하고 있다"고 말했다.