강원특별자치도는 2026년도 엄지척 명품마을로 뽑힌 농촌체험휴양마을 3개소에 도지사 인증현판과 표창장을 전달했다.

엄지척 명품마을 사업은 도내 우수 농촌체험휴양마을을 발굴·육성해 농촌관광 경쟁력을 높이기 위해 2018년부터 이어온 사업이다.

▲엄지척 명품마을. ⓒ강원특별자치도

올해 3개소를 더해 지금까지 도내 우수마을은 총 35개소로 늘었다.

2026년 기준 도내 농촌체험휴양마을은 212개소다.

올해 선정된 마을은 원주시 성황림마을, 영월군 늘보마을, 화천군 토고미마을이다.

원주시 성황림마을은 천연기념물 성황림을 활용한 숲체험 등 자연생태자원을 갖췄다.

영월군 늘보마을은 산과 강이 어우러진 자연환경과 김삿갓 역사·문화자원을 보유했다.

화천군 토고미마을은 농촌 정취와 유기농 쌀 체험프로그램을 운영한다.

강원특별자치도는 시군이 추천한 마을을 대상으로 현장평가 등을 거쳐 최종 선발했다.

선정 마을들은 체험·숙박·음식·마을역량 등에서 높은 점수를 받았다.

마을당 인센티브 1500만 원을 받고 3년간 마을인증을 유지하기로 했다.

강원특별자치도는 이번 선정이 마을 위상을 높이고 농촌관광을 활성화하는 계기가 될 것으로 판단했다.

김동식 강원특별자치도 농정과장은 "지역의 특색 있는 농촌자원을 활용한 우수 마을을 육성하고, 차별화된 체험프로그램과 관광 콘텐츠를 확대해 농촌관광에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.