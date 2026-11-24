▲강성희 진보당 전주시지역위원장이 24일 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ진보당 전주시지역위원회

전북 전주시가 재정위기 극복을 위해 지출을 줄이는 과정에서 노인일자리 사업비도 삭감 대상에 오르자 진보당이 반발하고 있다.

진보당 전주시지역위원회는 24일 전주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 시와 시의회에 시급하지 않은 사업의 예산을 줄여 노인일자리 예산을 확보할 것을 요구했다.

이날 기자회견에 참석한 강성희·최한별 지역위 공동위원장 등은 "전주시가 내년도 예산안에 노인일자리 사업에 "시비 47억원을 확보하지 못하면 국비와 도비 109억원도 받을 수 없어 약 156억원 사업비를 집행하지 못한다"고 지적했다.

이들은 "올해 일자리에 참여한 어르신 1만6559명 가운데 2700여 명이 내년에 일자리를 잃을 위기에 놓였다"며 "겨울을 앞둔 어르신들에게 전주시가 건넨 것은 해고 통보나 다름없다"고 비판했다.

이어 "전주시 재정위기를 초래한 책임은 어르신들에게 있지 않다"며 "행사성 사업과 관행적으로 편성해 온 예산, 시급성이 떨어지는 사업을 충분히 조정했냐"고 물었다.

아울러 "어르신들의 생계가 걸린 일을 결정하면서 당사자들에게 한마디도 묻지 않았다"며 "예산안이 시의회를 통과하지도 않았는데 현장에서는 일자리가 줄어드는 것이 이미 정해진 일처럼 안내되고 있다"고 주장했다.

이에 전주시는 입장문을 내고 "재정위기 극복을 위한 세출 구조조정 과정에서 일부 사업 축소가 불가피하다"고 밝혔다.

이어 "무엇보다 시민의 복지 영역을 지키기 위해 최선을 다하고 있다"며 "노인일자리사업은 내년도에 1만3874명 규모를 우선 유지할 것"이라고 설명했다.

그러면서 "전주시 재정 여건이 긍정 전환될 경우 내년도 추경을 통해 노인일자리 규모를 더 늘려나가겠다"고 덧붙였다.

한편 진보당 전주시지역위원회는지난 11일 노인일자리 예산 삭감 철회를 촉구하는 성명을 발표한 데 이어 경로당과 거리에서 반대 서명운동을 벌이고 있다.