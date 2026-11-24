한국기후변화연구원(원장 최병수)과 한림대학교(총장 최양희)가 기후테크 분야의 연구개발, 전문인재 양성, 지역기업 해외 진출을 아우르는 협력 거점을 조성하기로 했다.

두 기관은 24일 한림대학교 산학협력관에서 업무협약을 체결하고 대학 캠퍼스 안에 한림대학교-KRIC 기후테크 이노베이션센터를 설치해 공동 운영하기로 했다.

▲업무협약. ⓒ강원특별자치도

기후테크 이노베이션센터는 두 기관의 공동 연구·교육·기업지원 사업을 잇는 플랫폼 역할을 맡았다.

한림대학교는 연구·회의 공간을 제공하고 한국기후변화연구원은 연구인력 파견과 상주를 추진하는 등 단계적으로 운영 기반을 갖추기로 했다.

두 기관은 한림대학교 글로벌협력대학원의 기후AI 석사과정 및 KOICA 전문인재 양성 프로그램과 연계해 현장 교육을 넓히기로 했다.

연수생이 기업과 연구과제에 참여하는 인턴십·캡스톤 프로젝트를 운영해 실무 역량을 높이고 교육·연구·산업 현장 간 연계성을 강화하기로 했다.

▲업무협약. ⓒ강원특별자치도

지역 기후테크 기업의 성장과 해외 진출 협력도 추진하기로 했다.

두 기관은 국내외 네트워크를 활용해 기술 실증·사업화·해외시장 진출을 지원하고 개발도상국 기후기술 수요와 연계한 국제개발협력·온실가스 국제감축사업을 발굴하기로 했다.

최병수 한국기후변화연구원장은 "기후테크 산업의 경쟁력을 높이기 위해서는 연구개발, 인재 양성, 산업 현장을 연결하는 협력체계가 중요하다"며 "한림대학교와의 협력을 통해 지역 기후테크 기업의 성장 기반을 넓히고 국내를 넘어 국제협력으로 이어지는 실질적인 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.