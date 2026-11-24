우상호 강원특별자치도지사는 24일 한국개발연구원에서 열린 포천~철원 고속도로 건설사업 재정투자사업평가 분과위원회에 참석해 사업 필요성을 설명했다.

이날 분과위원회에는 국토교통부, 기획예산처, 재정투자사업평가위원, KDI 연구진 등이 자리했다.

▲포천~철원 고속도로 건설사업 재정투자사업평가 분과위원회. ⓒ강원특별자치도

지자체에서는 우상호 도지사, 추미애 경기도지사, 김동일 철원군수가 참석해 정책적 필요성을 평가위원들에게 전했다.

강원특별자치도는 관광수요 급증에 못 미치는 교통 인프라, 접근성 부족에 따른 산업 성장 한계, 접경지역 균형발전 정책 지원 필요성, 미래 동서10축 완성 선결 조건 등 네 가지 논리로 당위성을 강조했다.

철원군 연간 방문객은 2025년 기준 약 700만 명으로 늘었다.

반면 포천 신북IC에서 철원군청까지 약 29㎞ 구간은 정체로 약 90분이 걸려 관광·지역경제 활성화에 걸림돌이 됐다.

강원특별자치도는 2017년 구리~포천 고속도로 개통 뒤 포천에 5개 산업단지가 준공되고 평균 입주율이 약 77%에 이른 사례를 들었다.

이를 바탕으로 포천~철원 고속도로가 철원군 기업 유치와 산업 발전을 이끌 기반 시설이라고 밝혔다.

강원특별자치도는 강릉선 KTX, 서울~양양고속도로 사례를 들어 교통 기반시설이 새 수요를 만든다는 지역적 특성도 전했다.

현재 경제성만으로는 미래 성장 잠재력과 정책 효과를 다 담아내기 어렵다고 설명했다.

포천~철원 고속도로는 세종~포천 남북4축을 철원군까지 잇는 사업이자 철원군~고성군 동서10축 고속도로 건설의 출발점이다.

▲포천~철원 고속도로 건설사업 재정투자사업평가 분과위원회. ⓒ강원특별자치도

국가간선도로망 확충 차원에서도 중요성을 가졌다.

이 사업은 남북4축 세종~철원 고속국도 29호선의 마지막 미연결 구간으로 포천시에서 철원군까지 총연장 24.0㎞를 연결한다.

총사업비는 1조 3305억 원이다.

2022년 제2차 고속도로 건설계획 반영과 2023년 사전타당성조사를 거쳐 2025년 4월 예비타당성조사 대상사업에 뽑혔고 현재 KDI 예비타당성조사가 진행 중이다.

우상호 도지사는 "철원은 연간 700만 명이 찾는 관광도시로 성장했지만 교통 인프라는 여전히 이를 뒷받침하지 못하고 있다"며 "포천~철원 고속도로는 단순히 도로 하나를 건설하는 사업이 아니라 접경지역의 산업과 관광을 살리고 국가균형발전과 미래 동서10축을 완성하기 위한 핵심 사업으로 예비타당성조사 통과를 위해 마지막까지 최선을 다하겠다"고 말했다.