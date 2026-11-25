▲대전 동구아름다운복지관(관장 최재천)은 대전지체장애인협회 동굳이회(지회장 김연숙)와 함께 24일 지역 장애인들의 겨울나기를 돕기 위한 ‘2026 사랑의 김장나눔’ 행사를 개최했다 ⓒ대전동구아름다운복지관

대전 동구 아름다운복지관이 지역 장애인들의 따뜻한 겨울나기를 위한 나눔 활동을 펼쳤다.

대전 동구아름다운복지관(관장 최재천)은 대전지체장애인협회 동굳이회(지회장 김연숙)와 함께 24일 ‘2026 사랑의 김장나눔’ 행사를 개최했다.

이번 행사는 겨울철 장애인 가정의 먹거리 부담을 덜고 지역사회 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 복지관은 정성껏 준비한 김장김치를 이용자 가정에 전달하고 행사에 참여한 이용자들에게 수육을 곁들인 점심식사를 제공했다.

김치를 전달받은 한 이용자는 “겨울을 앞두고 맛있는 김치를 받게 돼 무척 기쁘다”며 감사의 뜻을 전했다.

최재천 관장은 “김장김치에 담긴 정성과 사랑이 이용자분들의 식탁에 따뜻하게 전해지길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하고 이용자들이 건강하고 행복한 일상을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

복지관은 앞으로도 지역사회 연계사업과 지속적인 나눔 활동을 통해 장애인의 생활안정과 복지증진에 힘쓸 계획이다.