장애인 스포츠·보조기기 체험·수어 교육 등 운영

강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억) 장애학생지원센터(센터장 이봉섭)는 25일 춘천캠퍼스 60주년기념관 국제회의실에서 장애대학생의 인권 증진과 장애인식개선을 위한 ‘2026년 강원대학교 울림제’를 개최한다.

강원대 장애학생지원센터는 2009년 2월 27일 캠퍼스별로 설치·운영을 시작했으며 이후 2013년 장애학생 우선수강신청제도를 도입 한 바 있다.

ⓒ강원대

이번 행사는 장애인과 비장애인이 함께 소통하고 서로를 이해하는 기회를 제공해 차별 없는 배리어프리 대학문화를 조성하고, 지역사회의 장애인식 개선과 장애 감수성을 높이기 위해 마련됐다.

강원대학교 장애학생지원센터가 주최·주관한 이번 행사에는 ▲강원특별자치도장애인재활협회 ▲강원특별자치도보조기기센터 ▲강원특별자치도장애인체육회 ▲강원특별자치도농아인협회 ▲춘천도시공사(반다비국민체육센터) ▲한국도로교통공단(원주운전면허시험장) 등 지역사회 6개 유관기관과 강원대학교 총학생회 학생권익위원회가 함께 참여한다.

이날 개회식은 유기억 춘천캠퍼스총장의 축사를 시작으로 허유리 학생(사회과학대학 행정·심리학부)의 축하공연이 진행되며, 이음(EUM) 김남영 대표가 ‘함께 만들어가는 강원대학교, 다정한 장애인 인식개선 교육’을 주제로 강연을 펼쳐 장애에 대한 올바른 이해와 공감의 중요성을 전달한다.

이어, 60주년기념관 1층에서는 지역사회 유관기관과 함께 장애에 대한 이해를 높이고 일상생활 속 다양한 경험을 직접 체험할 수 있는 장애공감 프로그램을 운영한다.

주요 프로그램은 ▲장애인재활협회 사업 안내 ▲장애인 스포츠 체험 ▲장애 유형별 보조기기 전시 및 체험 ▲청각장애 이해 및 수어 배우기 ▲인바디 측정 및 건강상담 ▲장애인 운전면허시험 교육용 차량 안내 및 홍보 ▲장애인식개선 미니 방탈출 및 장애 이해 퀴즈 등으로 진행된다.

특히, 학생과 지역주민들은 장애인 스포츠와 보조기기 체험, 수어 배우기 등 다양한 활동에 직접 참여하며 장애 유형별 특성과 일상생활에서 필요한 지원을 이해하고, 장애인과 비장애인이 함께 생활하는 환경의 필요성을 살펴본다.

이봉섭 강원대학교 장애학생지원센터장은 “이번 울림제가 장애인과 비장애인이 서로를 이해하고 공감하는 시간이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 장애대학생의 인권 증진과 장애인식개선을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.

유기억 강원대학교 춘천캠퍼스총장은 “서로를 이해하고 배려하는 작은 실천이 모여 장애인과 비장애인이 차별 없이 함께하는 대학문화를 만들어 갈 수 있다”며 “이번 행사를 계기로 다양성을 존중하고 모두가 함께하는 포용적 대학문화가 지역사회 전반으로 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.