횡성군은 24일 횡성군청 대회의실에서 '횡성 관광 500만 시대를 여는 새로운 관광전략'을 주제로 지역 현안 세미나를 열었다.

행사에는 공직자·군민·관광 분야 전문가 등 50여 명이 참석했다.

▲ '횡성 관광 500만 시대를 여는 새로운 관광전략'세미나. ⓒ횡성군

이번 세미나는 횡성군이 주최하고 강원연구원이 주관했다.

횡성군의 관광자원과 관광산업 여건을 진단하고 관광객 500만 명 시대를 열 발전 방향과 핵심 추진 과제를 찾도록 마련했다.

변화하는 관광 수요와 지역 관광 여건에 맞춰 관광객 유입 확대, 관광 콘텐츠 경쟁력 강화, 관광산업 생태계 조성 방안을 도출하기로 했다.

▲ '횡성 관광 500만 시대를 여는 새로운 관광전략'세미나. ⓒ횡성군

세미나는 주제 발표와 토론 순으로 진행했다.

서은경 강원연구원 연구위원이 횡성 관광 500만 시대 체류 확대 방향을 발표했다.

▲ '횡성 관광 500만 시대를 여는 새로운 관광전략'세미나. ⓒ횡성군

이어 류시영 한라대학교 교수가 지역이 주도하는 횡성 관광, 지속 가능한 관광 생태계 구축 방향을 발표했다.

토론에서는 김승녕 국민대학교 교수가 좌장을 맡았고 김대중 횡성문화관광재단 대표이사, 박은정 횡성군 문화관광과장, 유승각 강원연구원 기획조정실장, 최영환 횡성에가면 대표가 참여했다.

▲ '횡성 관광 500만 시대를 여는 새로운 관광전략'세미나. ⓒ횡성군

도만조 횡성군 기획예산담당관은 "이번 세미나는 관광객 500만 시대를 향한 횡성 관광의 현주소를 점검하고 실행할 수 있는 전략을 함께 찾는 자리"라며 "전문가와 군민이 제시한 의견을 관광 정책에 반영해 머물고 싶은 횡성, 다시 찾고 싶은 횡성을 만들겠다"고 말했다.