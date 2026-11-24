이태현 KBS 사장 후보자가 KBS의 정치적 독립성을 지키고 국민의 신뢰를 회복하겠다고 약속했다.

이 후보자는 24일 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)의 인사청문회에서 "사장이 개별 보도와 편성·제작에 개입하지 않는다는 원칙을 분명히 하겠다"고 밝혔다.

그는 모두발언에서 "국민의 신뢰가 경쟁력의 바탕이 되고 콘텐츠와 사업의 성과로 다시 공영의 가치를 높이는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

이를 위한 방안으로는 △정치적 독립성 수호 △콘텐츠와 디지털 혁신 △재정 기반 안정 △국민을 위한 공영방송 혜택을 제시했다.

이 후보자는 정치적 독립성을 지키는 방법으로 편성위원회 정상화, 보도 책임자 임명동의제 도입, 편성규약의 실효성 강화를 제안하며 "데스크 실명제로 판단의 책임을 분명히 하고 인공지능(AI) 검증팀을 신설해 허위·조작 정보에 대응하겠다"고 말했다.

콘텐츠와 디지털 혁신도 강조했다.

그는 "매년 KBS를 대표할 콘텐츠에 집중 투자하는 동시에 작은 규모의 창의적 제작 실험도 활성화하겠다"며 "AI 번역과 더빙으로 언어 장벽을 낮추고 글로벌 시장에서도 한국의 이야기가 통용되도록 하겠다"고 말했다.

재정 기반 안정을 위한 방안으로는 수신료의 안정적 징수를 바탕으로 한 해외 콘텐츠 유통과 통합 광고 패키지, 아카이브 사업을 제시했다.

또한 "재난 상황에서 국민의 생명과 안전을 지키는 정보망이 되겠다"며 "장애인, 고령자, 사회적 약자 등 정보 접근에 어려움을 겪는 분들을 위한 접근성을 높이겠다"고 강조했다.

이 후보자는 KBS의 적자 폭 확대와 관련해서는 "매출 신장보다는 비용의 효율에 집중하겠다"라며 취임 3년 차부터는 흑자 달성이 가능할 것이라고 예상했다.

이날 인사청문회에서는 이 후보자의 20대 장남이 지인에게 증여받은 5억원과 후보자의 스쿨존 과속 위반 등에 대한 지적도 나왔다.

장남이 근무하던 스타트업 회사의 최대 주주로부터 현금 5억원을 증여받은 사실과 관련해 이 후보자는 "최대 주주의 경영 성과에 대한 보상으로 알고 있다"며 탈법·불법이 아니라고 해명했다.

장남 5억 증여 공방…"참고인 채택" vs "신상털이"

여야는 5억원을 증여받은 경위를 두고 공방을 벌였다.

국민의힘은 해당 지인을 참고인으로 불러 증여의 적절성과 사실관계 등을 확인해야 한다고 주장했지만, 더불어민주당은 후보자 가족을 겨냥한 '신상털이'라며 이 후보자 엄호에 나섰다.

야당 간사인 국민의힘 최형두 의원은 이날 청문회에서 이 후보자의 장남이 지인으로부터 두 차례에 걸쳐 총 5억 원을 증여받은 것을 언급하며 "20대 장남에게 5억 원을 증여한 사람이 누구인지, 증여받을 수 있는 비법이 뭔지 국민들이 다 같이 알아야 한다"고 밝혔다.

이어 "(장남이) 회사의 성장에 기여했다면 소득으로 평가돼 소득세를 내야 하는데 증여를 해서 세금의 규모가 절반 이하로 떨어졌다"며 "나중에 밝혀지면 사장 후보자 추천 과정 전체를 취소해야 할 만큼의 중대한 문제"라고 강조했다.

같은 당 김장겸 의원도 "후보자 장남이 5억 원을 증여받은 사실마저 처음에는 인사청문 자료에서 누락됐다"며 "자금의 출처와 적법한 세금 신고 여부 등의 면밀한 검증을 위해 참고인 채택을 요구한다"고 말했다.

이에 민주당 이연희 의원은 "인사청문회는 후보자의 자질과 역량을 검증하는 자리인데 가족 신상을 터는 이상한 청문회로 변질해 국민의 지탄이 뜨거운 상황"이라며 "야당의 참고인 요청에 동의하지 않겠다"고 받아쳤다.

또 이 의원은 "스타트업계에서는 사업 초기에 충분한 급여 보장이 어려워서 회사 매각 이후 수익의 일부를 약속하는 관행이 있다"며 "이런 부분에 대해서 후보자가 소상하게 설명해주기를 바란다"고 당부했다.

여야는 KBS의 정치적 중립성을 두고도 공방을 벌였다.

민주당 황정아 의원은 이날 청문회에서 박장범 사장이 2024년 2월 방송된 윤 전 대통령과 대담에서 김건희 여사의 수수 의혹이 제기된 명품 가방을 '조그마한 파우치'라고 표현한 것을 언급하며 "이 사태에 대해서 아직 누구도 사과를 안 하는데 국민들이 KBS를 어떻게 신뢰할 수가 있겠냐"고 비판했다.

이어 "KBS가 다시 국민의 신뢰를 얻기 위해서는 위헌·위법에 충성했던 독버섯들을 다 도려내야 한다"며 "수신료를 올려달라고 읍소하기 전에 처절한 반성이 선행돼야 한다"고 강조했다.

이에 국민의힘은 이 후보자의 뉴스타파 후원 이력을 꺼내 들며 편향성 시비를 제기했다.

김장겸 의원은 "뉴스타파의 보도 방향과 이념이 후보자와 맞아서 후원한 것이냐"며 "카드 자동결제로 돈이 빠져나가는지 몰랐다고 하는데 그건 정당한 답변이 아니라고 국민들이 판단할 것"이라고 지적했다.

특히 김 의원은 뉴스타파의 '김만배-신학림 인터뷰 보도' 등을 언급하며 "공정성을 상실한 언론사에 후원해놓고 KBS에서 공정방송을 수호하겠다는 것이 말이 되느냐"고 따져 묻기도 했다.