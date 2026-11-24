춘천시가 국립잡지박물관 유치를 위해 한국잡지협회와 손을 잡았다.

춘천시(시장 육동한)는 24일 춘천시청 접견실에서 한국잡지협회(회장 백동민)와 국립잡지박물관 건립 업무협약을 체결했다.

▲국립잡지박물관 건립 업무협약. ⓒ춘천시

협약식에는 육동한 춘천시장, 백동민 한국잡지협회 회장, 정현숙 차상찬기념사업회 이사장 등이 참석했다.

양 기관은 국립잡지박물관이 춘천시에 들어서도록 협력하고 관련 정책자료를 공유하기로 했다.

잡지문화 발전에 기여한 차상찬 선생을 기리는 사업과 지역 문화자원을 연계하는 데도 힘을 모으기로 했다.

현재 문화체육관광부는 제4차 정기간행물 진흥 5개년 계획 수립 연구용역을 진행했다.

이를 바탕으로 내년 상반기 발표가 예상되는 잡지진흥 기본계획에 국립잡지박물관 건립이 담기길 기대했다.

▲국립잡지박물관 건립 업무협약. ⓒ춘천시

춘천시는 일제강점기 잡지 개벽 등의 발간에 참여한 한국 근대 잡지문화 선구자 차상찬 선생의 고향이다.

이번 협약은 지역 역사·문화자원을 잡지문화유산 보존·계승과 잇는 협력 기반을 마련했다.

국립잡지박물관 건립 논의는 지난 3월 한국잡지협회와 차상찬기념사업회가 건립 필요성을 제기하고 업무협약을 맺으면서 시작했다.

이후 한국잡지협회는 문화체육관광부와 춘천시 유치 의견을 나눴고 지난 8월 춘천시에 협약을 제안했다.

춘천시는 협약을 바탕으로 한국잡지협회와 정책자료를 공유하고 관계기관 협력을 넓혀 국립잡지박물관 춘천시 유치를 추진하기로 했다.

육동한 춘천시장은 "이번 협약은 대한민국 잡지문화유산의 가치를 보존하고 미래세대에 계승하기 위한 의미 있는 출발점"이라며 "한국잡지협회와 긴밀히 협력해 국립잡지박물관의 춘천 건립이 실질적인 성과로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.