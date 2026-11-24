▲문경시 결혼축하금 첫 지급ⓒ문경시 제공

경북 문경시는 청년세대의 지역 유입과 안정적인 정착을 지원하고 인구구조 개선을 도모하기 위해 지난 19일 결혼축하금 200만 원 지급을 시작했다.

이번 결혼축하금 지급은 신혼부부에게 축하와 응원의 마음을 전하고 결혼에 대한 긍정적인 분위기를 조성하기 위한 것으로, 특히 청년들이 문경에서 안정적으로 정착할 수 있도록 도와주는 의미를 담고 있다.

문경시의 결혼축하금 지원사업은 결혼부터 출산과 양육까지 이어지는 생애주기별 인구정책의 일환이다.

신청은 주민등록상 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 예산소진시까지 선착순으로 지급한다.

11월 현재 지원가능한 물량은 약 20쌍이며, 지원대상은 2026년 1월 1일 이후 혼인신고한 만49세 이하 부부 중 혼인신고일을 포함하여 신청일까지 1명 이상이 6개월 이상 문경시에 주민등록을 두고 거주해야 한다.

특히 결혼축하금 신청일 현재는 부부 모두 문경시에 주민등록을 두고 거주하고 있어야 하며, 대상기준이 충족된 부부에게는 문경사랑상품권 2백만 원이 지급된다.

김학홍 문경시장은 “결혼축하금 지급을 계기로 새로운 출발을 준비하는 청년들에게 실질적인 응원이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 문경에서 꿈을 키우고 안정적으로 미래를 설계할 수 있도록 실효성 있는 인구정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.