안정민 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주8)은 24일 강원특별자치도 문화체육국 2027년도 예산안 심사에서 박경리문학상 운영 지원과 관련해 박경리 선생의 문학적 가치를 널리 알리고 문학상 위상을 높이기 위한 지속적인 관심과 예산 지원을 당부했다.

박경리문학상은 박경리 선생의 문학정신과 업적을 기리기 위해 토지문화재단이 2011년 제정한 국내 최초 세계문학상으로 전 세계 소설가를 대상으로 수상자를 선정했다.

▲안정민 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주8). ⓒ강원특별자치도의회

박경리 선생은 1980년 원주시에 정착해 대표작 토지 4·5부를 집필하고 1994년 완성하는 등 원주시와 깊은 인연을 맺었다.

안정민 의원은 토지로 대표되는 박경리 선생의 작품세계가 세계적으로 인정받을 만한 가치를 지녔음에도 충분히 알려지고 조명받지 못했다고 지적했다.

박경리문학상이 작가 이름을 기리는 데 그치지 않고 국내외 독자가 박경리 문학을 접하고 그 가치를 이해하는 계기가 돼야 한다는 취지다.

안정민 의원은 박경리 선생과 박경리문학상의 위상을 높이는 일은 원주시와 강원특별자치도의 문화적 가치를 알리는 일이기도 하다고 강조했다.

앞으로 강원특별자치도가 꾸준한 예산 지원과 관심을 기울여 박경리문학상이 원주시와 강원특별자치도를 대표하는 세계적 문학상으로 자리 잡도록 힘써 달라고 당부했다.