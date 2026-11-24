강원랜드(대표이사 김도균)는 24일 정선군 본사 사옥에서 대한민국역사박물관(관장 한수)과 근현대 산업유산 연구 및 박물관 간 교류 협력을 위한 협약을 했다.

이번 협약은 옛 동원탄좌 사북광업소를 박물관으로 탈바꿈한 M650박물관을 운영하는 강원랜드와 대한민국 근현대사를 대표하는 국립박물관이 각자의 자원과 전문성을 살려 산업유산의 보존과 활용을 위한 실질적인 협력체계를 구축하고자 마련됐다.

ⓒ강원랜드

두 기관은 협약에 따라 앞으로 근현대 산업유산 관련 학술대회 개최 및 연구 교류, 교육 프로그램 등 콘텐츠 개발, 전시 및 소장품 분야의 협력망 구축 등에 공동으로 나선다.

아울러 전시와 소장품 분야의 정보를 나누고 전문 인력이 교류하는 협력망을 만들어 지속적인 협력 기반을 다져갈 예정이다.

강원랜드 김도균 대표이사는 “M650은 대한민국 산업화를 이끈 광부들의 땀과 삶이 그대로 남아 있는 역사의 현장”이라며, “대한민국역사박물관과의 협력을 통해 탄광의 역사가 지역의 기억을 넘어 모두가 함께 기억하는 대한민국의 역사로 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.

강원랜드는 협약을 계기로 M650이 석탄산업전환지역의 역사를 보존하는 공간을 넘어, 국내외 박물관‧연구기관과 함께하는 산업유산 연구와 교류의 거점으로 자리매김할 수 있도록 협력의 폭을 넓혀 나갈 계획이다.

석탄산업전환지역은 탄광이 있거나 있었던 지역과 그 인접 지역 중 폐광 또는 석탄 생산 감축으로 지역경제가 현저히 위축된 곳으로 지난 3월 31일부터 기존 폐광지역법이 특별법으로 시행됐으며, 진흥지구 지정과 대체산업 육성 등을 통해 지역경제 회복을 지원하고 있다.