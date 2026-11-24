▲경산시의 '남천 자연생태하천 가동보 설치사업' 완료ⓒ경산시 제공

경북 경산시의 '남천 자연생태하천 가동보 설치사업'이 마무리 돼 수변공원에 조성된 파크골프장, 물놀이장, 맨발산책로, 가족쉼터 등 다양한 여가·휴식시설 이용이 가능하게 됐다.

경산시는 남천의 안정적인 수량 확보와 수변경관 개선을 위해 지난 2024년 8월 중방동 일원에 '남천 자연생태하천 가동보 설치사업' 계획을 수립했다.

이번 사업에는 총 사업비 22억 원이 투입됐으며, 높이 1.8m, 연장 45m 규모의 가동보와 물고기 등 수생생물의 원활한 이동을 위한 어도시설 1개소를 설치했다.

가동보는 하천의 유량과 수위 변화에 따라 기립과 전도가 가능한 시설로 평상시에는 적정수위를 유지해 안정적인 수변환경을 조성하고 집중호우 등으로 하천 수위가 상승하면 가동보를 전도해 원활한 물 흐름을 돕는 역할을 한다.

시는 그간 도심을 관류하는 남천을 특색있고 경쟁력 있는 친수공간으로 조성해 시민들이 일상에서 자연을 가까이 느끼고 즐길 수 있도록 노력해 왔으며, 영대교 경관조명 설치를 통해 야간 수변경관 개선에도 힘써 왔다.

이번 가동보 설치사업은 남천의 안정적 수면확보를 통해 경관적 가치를 높이고 주변 친수시설과 조화를 이루는 쾌적한 수변환경을 조성하는 데 역점을 뒀다.

조현일 경산시장은 “남천은 우리시의 소중한 자산이며 시민들의 일상과 함께하는 중요한 휴식공간”이며, “앞으로도 체계적인 하천 관리와 지속적인 친수환경 개선을 통해 시민들의 일상에 쉼과 활력을 더하는 명소로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “향후 추진 예정인 ‘금호강 원수 남천 유지용수 추가공급사업’도 차질없이 진행해 남천에 양질의 유지용수가 안정적으로 공급될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.