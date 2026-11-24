추경호 대구광역시장이 ‘대구경북 통합신공항 건설’과 ‘서울대 10개 만들기’ 등 2027년 현안 사업에 대한 국비 예산의 추가 증액을 위해 24일 하루를 눈코뜰 새 없이 보냈다.
추 시장은 이날 국회 예산심사 현장을 찾아 박홍근 기획예산처 장관, 김정관 산업통상부 장관, 정점식 국민의힘 원내대표, 유상범 예산결산특별위원회 간사 등 정부와 국회 주요 인사들을 잇달아 만났다.
이번 방문은 정부와 국회를 대상으로 국비 추가 증액을 지속적으로 요청하기 위해서다.
우선 국회 예산심사에서 정부측 증액 동의권을 가진 박홍근 기획예산처 장관을 만나 ‘대구경북 통합신공항 건설’ 사업의 초기 사업비인 공항 부지 주변 주민 토지보상비 지원을 요청했다.
또 ‘서울대 10개 만들기’ 사업의 경북대 추가 선정 등 대구시 현안사업을 건의하고, 지방교부세 산정기준을 훼손하는 미래대응기금 추진에 대해서는 반대 입장을 개진했다.
이어 김정관 산업통상부 장관을 만나 휴머노이드 로봇 특구 지정과 연계된 사업 등 미래신산업 관련 사업 예산들이 추가 증액될 수 있도록 정부 차원의 관심과 협조를 건의했다.
또 국회 최종 예산심사를 이끄는 정점식 국민의힘 원내대표, 유상범 예산결산특별위원회 간사 등을 잇따라 만나 대구시 국비사업의 추진 필요성과 사업별 증액 당위성을 설명하고, 이번 정기국회 회기 내에 법제사법위원회에 계류 중인 대구경북통합특별법이 통과될 수 있도록 당 차원의 전폭적인 지원도 함께 요청했다.
이번에 증액을 건의한 사업은 ▲TK신공항 건설, 대구권 광역철도 예비차량 추가 구매, 대구~경북 광역철도 건설 등 교통인프라 확충 사업 ▲로봇산업 연계 국산 AI 반도체 개발·실증 지원, 미래모빌리티 친환경 고강도 고경량화 부품산업 고도화, 인공지능 내장형 의료기기 개발지원 등 AI·로봇·미래모빌리티·바이오·반도체 5대 미래신산업 육성 사업 ▲대구국가산업단지 공공폐수처리시설 증설, 낙동강 유역 맑은 물 공급사업, 노후 하수관로 정비 등 수질 개선 및 환경시설 확충 사업 ▲재난안전대응 AI 기반 1호선 영상설비 개량, 우수 소방장비 확산 기반조성, 재해위험지구 정비 등 시민 안전 확보를 위한 사업들이다.
추경호 대구시장은 “국비 확보는 결국 대구시 발전과 시민들의 더 나은 삶을 위한 것”이라며 “취임 초부터 직접 챙겨 온 대구시 현안사업들이 국비 뒷받침 속에 추진될 수 있도록 끝까지 책임지고 챙기겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0