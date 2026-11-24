추경호 대구광역시장이 ‘대구경북 통합신공항 건설’과 ‘서울대 10개 만들기’ 등 2027년 현안 사업에 대한 국비 예산의 추가 증액을 위해 24일 하루를 눈코뜰 새 없이 보냈다.

추 시장은 이날 국회 예산심사 현장을 찾아 박홍근 기획예산처 장관, 김정관 산업통상부 장관, 정점식 국민의힘 원내대표, 유상범 예산결산특별위원회 간사 등 정부와 국회 주요 인사들을 잇달아 만났다.

이번 방문은 정부와 국회를 대상으로 국비 추가 증액을 지속적으로 요청하기 위해서다.

▲ 박홍근(사진 우) 기획예산처 장관 면담ⓒ대구시 제공

우선 국회 예산심사에서 정부측 증액 동의권을 가진 박홍근 기획예산처 장관을 만나 ‘대구경북 통합신공항 건설’ 사업의 초기 사업비인 공항 부지 주변 주민 토지보상비 지원을 요청했다.

또 ‘서울대 10개 만들기’ 사업의 경북대 추가 선정 등 대구시 현안사업을 건의하고, 지방교부세 산정기준을 훼손하는 미래대응기금 추진에 대해서는 반대 입장을 개진했다.

▲김정관(사진 우) 산업통상부 장관 면담ⓒ대구시 제공

이어 김정관 산업통상부 장관을 만나 휴머노이드 로봇 특구 지정과 연계된 사업 등 미래신산업 관련 사업 예산들이 추가 증액될 수 있도록 정부 차원의 관심과 협조를 건의했다.

또 국회 최종 예산심사를 이끄는 정점식 국민의힘 원내대표, 유상범 예산결산특별위원회 간사 등을 잇따라 만나 대구시 국비사업의 추진 필요성과 사업별 증액 당위성을 설명하고, 이번 정기국회 회기 내에 법제사법위원회에 계류 중인 대구경북통합특별법이 통과될 수 있도록 당 차원의 전폭적인 지원도 함께 요청했다.

▲정점식 국민의힘 원내대표(사진 중앙), 유상범(사진 오른쪽 두번 째), 이종욱 예결특위 간사(오른쪽 첫번 째), 김승수 원내수석(왼쪽 첫번 째) 면담ⓒ대구시 제공

이번에 증액을 건의한 사업은 ▲TK신공항 건설, 대구권 광역철도 예비차량 추가 구매, 대구~경북 광역철도 건설 등 교통인프라 확충 사업 ▲로봇산업 연계 국산 AI 반도체 개발·실증 지원, 미래모빌리티 친환경 고강도 고경량화 부품산업 고도화, 인공지능 내장형 의료기기 개발지원 등 AI·로봇·미래모빌리티·바이오·반도체 5대 미래신산업 육성 사업 ▲대구국가산업단지 공공폐수처리시설 증설, 낙동강 유역 맑은 물 공급사업, 노후 하수관로 정비 등 수질 개선 및 환경시설 확충 사업 ▲재난안전대응 AI 기반 1호선 영상설비 개량, 우수 소방장비 확산 기반조성, 재해위험지구 정비 등 시민 안전 확보를 위한 사업들이다.

추경호 대구시장은 “국비 확보는 결국 대구시 발전과 시민들의 더 나은 삶을 위한 것”이라며 “취임 초부터 직접 챙겨 온 대구시 현안사업들이 국비 뒷받침 속에 추진될 수 있도록 끝까지 책임지고 챙기겠다”고 말했다.